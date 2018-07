Billy-Berclau, France

Son titre My Life Is Going On a été écouté plus de 50 millions de fois, rien que sur YouTube et Spotify. La chanteuse Cécilia Krull interprète le générique de la série espagnole La Casa de Papel, diffusée sur la plateforme Netflix depuis l'année dernière. Une série qui raconte en deux saisons un audacieux et fastidieux braquage à la fabrique de la Monnaie, à Madrid.

Cécilia Krull est née à Madrid d'un papa français. Lui a vu le jour à Billy-Berclau (Pas-de-Calais). "Ça me fait toujours plaisir de dire que mon père est Ch'ti. Quand Dany Boon a sorti le film [Bienvenue chez les Ch'tis, ndlr], pour moi c'était vraiment un hommage à ma famille. Je suis allée à Lille, Béthune et dans tout le Pas-de-Calais. J'ai encore des cousins et des cousines là-bas. J'y suis allée en vacances mais je n'y ai jamais vécu. On avait des grandes réunions familiales où ma tante cuisinait."

Je suis fière d'être du Nord - Cécilia Krull

"Mes cousins et mes cousines sont très fiers, ils partagent tout ce qu'il y a à voir avec moi. Je suis fière d'être du Nord, et je pense que les gens du Nord seront fiers de savoir que la chanson a aussi un peu à voir avec les Ch'tis !"

L'artiste a donné un concert fin juin à Laon. Elle n'a pas prévu de revenir dans les Hauts-de-France dans les prochains mois : elle a toute une série de concerts prévus cet été et un nouvel album en préparation. Cécilia Krull travaille aussi sur de nouveaux titres pour la prochaine saison de La Casa de Papel.