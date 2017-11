Elle était née à Veauche, la grande anthropologue Françoise Héritier est morte

Françoise Héritier était née à Veauche en 1933. L'anthropologue et ethnologue est morte dans la nuit de mardi à mercredi. Elle venait de recevoir le Prix spécial du jury Femina, pour l'ensemble de son œuvre.

Née à Veauche le 15 novembre 1933, l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier est morte dans la nuit de mardi à mercredi. C'est son éditeur Odile Jacob qui l'a annoncé. "Au-delà de ma tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception : grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde", écrit-elle dans un de ses très rares messages personnels sur son compte Twitter.

Françoise Héritier, que j'aimais tant, nous a quittés cette nuit. Au-delà de ma tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception : grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde. Elle était une amie. Elle était et restera un modèle. @OdileJacob — Odile Jacob (@EditriceOJacob) November 15, 2017

Françoise Héritier avait reçu le prix spécial du jury Femina pour l'ensemble de son œuvre. Des travaux très diversifiés avant que son champ de recherche se porte particulièrement sur les fondements universels de la domination masculine, comme le souligne ici sa biographie établie par la Documentation de Radio France.