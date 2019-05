Elle s'appelle "B!B", la nouvelle bibliothèque de Dunkerque ouvre ce samedi

Dunkerque, France

L’austère bâtiment de l'ancien musée des Beaux-arts a retrouvé de la lumière. A l’intérieur, les architectes ont conçu une ambiance très cosy, avec des fauteuils soignés et des coins pour s’isoler. C'est un une sorte de "tiers lieu" -ou "troisième lieu"- entre la maison et le bureau ou l'école.

B!B, la bibliothèque centrale de Dunkerque a été aménagée dans l'ancien bâtiment austère du musée des Beaux-arts, qui laisse désormais entrer la lumière. © Radio France - Matthieu Darriet

La décoration est tout en courbes très seventies, autour d’un escalier géant. Amaël Dumoulin est la conservatrice de la bibliothèque : "C'est vraiment un espace multifonctionnel, qui est pensé comme un praticable de lecture, sur lequel on peut s'asseoir avec de très gros coussins. On peut aussi s'y réunir pour avoir une conversation."

On peut utiliser cet espace pour des concerts, ou des spectacles, puisqu'on surplombe une scène improvisée, qui est le hall d'entrée de la bibliothèque.

Partout dans la bibliothèque, des lieux ont été aménagés pour s'isoler et lire tranquillement. © Radio France - Matthieu Darriet

Et sous ce large escalier, un espace a été aménagé pour permettre une présentation des collections patrimoniales, ces vieux livres qui ont de la valeur ou ces documents rares, créés par des artistes, raconte Nadine Lepage : "C'était visible, mais un petit peu caché quand même. Mais là, grâce à cette salle, ce sera à la vue de tout le monde. Nous allons proposer une petite présentation de certains livres qu'on a choisi, qu'on aime bien ou qui sont emblématiques de la ville de Dunkerque."

C'est un moyen de désacraliser un peu le patrimoine qu'on voit toujours très sérieux. Là on pourra présenter des bandes dessinées, par exemple, même anciennes. Ce sera un petit clin d'œil.

Tout en courbes seventies, cette nouvelle bibliothèque se veut très cosy. Ici, l'espace dédié aux jeunes enfants. © Radio France - Matthieu Darriet

Cette médiathèque offre aussi un nouvel espace, destiné aux très jeunes lecteurs, qui n'existait pas dans l'ancienne. Quant à l'auditorium du musée, il a été relooké pour accueillir des conférences. La B!B de Dunkerque, c'est plus de 50 agents, plus de 210.000 entrées et plus de 750.000 prêts en 2018.