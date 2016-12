Elle est vraiment géante cette crèche de Noël à Morteau !

Déjà près de 30.000 visiteurs à l'église de Morteau (Doubs) pour découvrir la crèche de Noël géante installée jusqu'au 15 janvier 2017. Un village de 350 m2 reconstitué avec plus de 800 personnages !

C'est un peu l'endroit où il faut être aller, actuellement dans le Doubs ! L'église de Morteau où, depuis un mois, environ 30.000 visiteurs sont venus découvrir et admirer (gratuitement !) cette incroyable crèche de Noël géante. L’après-midi, par exemple, durant ces vacances de Noël qui se terminent, il fallait même faire la queue à l’extérieur avant de pouvoir entrer…

Car en plein coeur de l'église de Morteau, c'est un immense village de la Nativité de 350 m2 qui a été reconstitué avec plus de 800 personnages ! Il s’agit d’une création de Créa Calame et Maurice Bianchi, des Suisses passionnés et spécialisés dans le domaine.

C'est bien simple : avec un décor allant jusqu'à 8 mètres de hauteur, on dirait vraiment que les murs et les voûtes de l'église de Morteau ont été construits autour de cette fameuse crèche géante, bluffante jusqu'au moindre détail.« Les fontaines coulent bien et les petits bonhommes sont très jolis, j’ai trouvé. On dirait un vrai grand village », résume ainsi, du haut de ses 8 ans, Grégory qui est venue avec sa tata Sylvie : « C’est exceptionnel ! Franchement ! Dans ma jeunesse, on en avait une belle dans le Territoire de Belfort mais j’en ai jamais vu des ’’comme ça’’ ».

Et puis aussi du vrai Comté et de la vraie Saucisse de Morteau dans cette crèche géante !

Dans les étals reconstitués des marchés de ce village de la Nativité, il y a aussi carrément des vrais morceaux de pain, de fromage et de saucisse fournis par les commerçants et les artisans de Morteau. « Alors les visiteurs les mangent et on en remet toute la journée ! C’est aussi une découverte de notre patrimoine mortuacien, du Haut-Doubs », explique Gisèle, une des 300 bénévoles de la Paroisse de Morteau qui se relayent pour accueillir le très nombreux public. Comme Sylvain, également : «Je viens deux heures, de temps en temps. Et il y a par exemple beaucoup d’enfants qui posent des questions, qui cherchent tous les métiers qui sont représentés. Et il y a même certains gamins qui, dès qu’ils arrivent, disent ’’il est où Jésus, il est où Jésus ?’’... Alors, je leur réponds : ’’Bah, faut le chercher Jésus !’’ et ils finissent par le trouver».

Et bien sûr, on ne repart pas sans photos ou vidéos de cette sacrée crèche géante de Morteau, à l’image de Jean-Marie, fringant retraité : « Ah oui, oui, c’est vraiment bien fait! Je comprends qu’il y ait autant de monde. Et puis, vient bien du monde qui, je pense, ne va pas souvent dans une église… Comme moi, j’y vais de temps en temps, seulement ».

Cette fameuse crèche géante à l'église de Morteau est installée jusqu’au 15 janvier 2017.