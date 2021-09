Elles rencontrent les habitants de Lignières, pour créer leur spectacle autour de la chanson française

Quelle est votre chanson d'amour française préférée ou le titre français que vous détestez le plus ? Voilà quelques-unes des questions que les "Deux Moiselles de B", deux chanteuses tourangelles, Juliette Rillard et Amandine de Doncker posent depuis le lundi 27 septembre aux habitants de Lignières, dans le Cher. Elles sont en résidence aux Bains Douches.

L'objectif : créer un spectacle autour de la chanson française et là, elles sont en pleine collecte de témoignages. Elles sont allées sur le marché, dans une maison de retraite, et ce mardi 28 septembre, au collège Lautissier de Lignières.

De Brel à Jul en passant par Johnny

C'est un vrai travail d'enquête. Les deux chanteuses arrivent devant la classe. avec toute une liste de questions. "Quand vous êtes en famille, cela vous arrive d'avoir une chanson, avec un refrain que vous reprenez tous ?". Réponse d'une élève : "Ma mamie, quand elle fait la cuisine, elle chante Johnny Hallyday, "Allumez le feu". Elle chante mal, elle crie, du coup ça m'énerve".

Autre question posée par Amandine et Juliette : si on vous dit chanson française, vous pensez à quels artistes ? Là, naturellement, les jeunes citent Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens mais ils oublient souvent que les titres, plus récents, qu'ils écoutent, c'est aussi de la chanson française.

Pendant une semaine, ces deux artistes collectent des témoignages autour du rapport à la chanson française. - Les Deux Moiselles de B

"On nous a parlé de pas mal de chansons qu'on ne connaît pas, comme Ninho, donc on va déjà devoir les écouter. Cela ne veut pas forcément dire qu'on va les prendre mais au moins, se rendre compte de l'esthétique, de ce qu'elles racontent", explique Amandine de Doncker, l'une des "Deux Moiselles de B".

Un spectacle prêt en 2022-2023

Les chanteuses ne savent pas encore ce qu'elles vont faire de tous ces témoignages. La forme du spectacle n'est pas encore très précise. Mais elles ont déjà un titre : "Funérailles pour chanson française". Alors est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas ? Réponse sur scène en 2022-2023.

En attendant, les "Deux Moiselles de B" vous proposent leur ancien spectacle autour de la chanson et le cinéma. C'est ce jeudi 29 septembre, à 18h30 aux Bains Douches de Lignières. C'est gratuit mais il faut absolument réserver au 02.48.60.19.11 ou à cette adresse mail : reservations@bainsdoches-lignieres.fr. Il y a une quarantaine de places disponibles.