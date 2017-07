A Elne, les archéologues découvrent une cathédrale sous la cathédrale

Le Pôle Départemental Archéologique vient de mettre au jour les fondations de la première cathédrale d'Elne. L'édifice aurait été construit entre le VIe et le IXe siècle. Une découverte fondamentale pour les chercheurs.

Ouvert voilà deux ans, le chantier archéologique estival de la cathédrale d'Elne vient de dévoiler un secret bien enfoui. Du haut du cloître, on distingue nettement les restes des fondations d'un édifice bien plus ancien, juste au bord du promontoire.

"On se doutait qu'on avait affaire à une très grande église mais depuis quinze jours on a acquis la conviction qu'il s'agit de la première cathédrale, la primitive, celle qui est antérieure à l'actuelle" sourit Olivier Passarius, le responsable du Pôle Archéologique Départemental.

La découverte est majeure : voilà près d'un siècle que les archéologues cherchaient des traces de cette première cathédrale. Des écrits témoignent en effet de la présence d'un évêque à Elne en 571. L'édifice aurait donc été construit entre le VIe et le IXe siècle.

Des vestiges gaulois dans un état de conservation exceptionnel

"Ils l'ont construit trop près de la pente" explique Olivier Passarius. "Dans le courant du Xe siècle, une partie a dû s’effondrer dans la falaise ce qui a conduit à la construction de l'actuelle cathédrale."

Les chercheurs comptent maintenant dresser le plan le plus précis possible de cette cathédrale primitive. Les fouilles doivent aussi permettre d'en apprendre encore plus sur l'histoire illibérienne. "On s’aperçoit que sous ce qu'on a découvert se trouvent des vestiges d'époque romaine bien conservés et surtout des vestiges d'époque gauloise dans un état de conservation exceptionnel. Le meilleur reste à venir !"