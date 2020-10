Laura Cornillot sacrée Miss Nord-Pas-de-Calais 2020

Elles étaient 15 candidates à concourir pour le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2020. Mais une seule a remporté la couronne jusqu'à présent détenue par Florentine Somers. Laura Cornillot, Miss Lille 2016, a remporté le concours ce samedi 10 octobre. Elle défendra la région lors du concours national, le 12 décembre.

Soirée à huis clos

Crise sanitaire oblige, la soirée s'est déroulée à huis clos, au Pacbo d'Orchies, en présence notamment de Clémence Botino, Miss France 2020. Mais le public a pu suivre la cérémonie en vidéo et en direct sur Internet. Tout au long de la journée, il a pu voter par SMS pour sa candidate favorite. Au total, près de 15 000 votes ont permis de pré-sélectionner cinq candidates. Puis le jury a déterminé la gagnante et ses quatre dauphines : Amandine Capillon, Miss Héninois, Joséphine Lécaille, Miss Artois, Mathilde Donné, Miss Ostrevant et enfin, Ségolène Lecouffe, Miss Littoral Opale.

"Je vais faire de cette écharpe le meilleur"

Âgée de 24 ans, Laura Cornillot est titulaire d'une licence en tourisme et est actuellement en master communication et marketing digital. Passionnée d'équitation, elle souhaite ouvrir sa propre agence de voyage spécialisée dans le tourisme équestre.

"Un rêve se réalise. (...) En cette période si particulière, l'ambiance fut tout de même au rendez-vous. Je vais faire de cette écharpe le meilleur" a-t-elle déclaré après l'annonce des résultats.