Châteauneuf-du-Faou, France

Abaoe un toullad bloavezhioù e ra glav da vare ar Fest Jazz, e fin miz gouhere. Ha brasoc'h brasañ eo deuet an toull e-barzh ar c'hef da vezañ. "Aze e klaskomp daouzek mil euro, eme Angelina Beauvir, prezidantez ar gevredigezh aozet ganti ar festival sonerezh jazz. Ezhomm hon nije muioc'h peogwir hon oa raktresoù met dija evit stankañ an toull e vefe brav rastellat daouzek mil euro."

Rastellet zo bet daou vil euro evit poent war al lec'hienn helloasso. Tu zo kas ivez ar chekennoù d'ar gevredigezh e Kastell Nevez.

Soutennet eo ar skipailh gant un toullad arzourien

Ha soutennet eo skipailh ar Fest Jazz gant un toullad sonerien. "Graet hon eus ur galv, gant ur video hag hon eus bet un neubeud respontoù gant un neubeud strolladoù a oa deuet e-pad an hañv", a gendalc'h Angelina Beauvir.

N'eo ket bet dibabet c'hoazh dervezhioù ar gouel o tont. "Ar pal a zo dija rastellat an arc'hant dindan daou viz, hag ur wech ma vo bet gwellet an dra-se e vo kemeret an divizoù, pegoulz, pelec'h, hag all."