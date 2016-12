VIDÉOS | Embarquez pour des tours de magie à bord d'une péniche à Strasbourg

Jusqu'à ce jeudi soir, des "croisières magiques", proposant un spectacle d'une heure à bord des péniches Batorama de Strasbourg, accueillent petits et grands pour leur faire vivre les tours les plus incroyables assurés par Steven le magicien. Les enfants sont captivés, tout comme leurs parents.

Un spectacle de magie, c'est bien, mais sur une péniche c'est encore mieux et c'est l'idée originale qu'a eue la société de bateaux-mouches Batorama, à Strasbourg, avant les fêtes de Noël. Le voyage s'appelle "croisières magiques", des séances sont prévues encore jusqu'à ce soir, à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

Le show est assuré pendant une heure sur l'Ill par Steven le magicien qui remporte un franc succès. On a posé la question aux enfants et à leurs parents : quel est leur tour de magie préféré ?

Les enfants sont captivés... © Radio France - Olivia Cohen

Dans le contexte actuel, les enfants s'amusent et les parents se détentent, Chantal est venue avec ses deux petits-enfants, elle avait bien besoin de se changer les idées après l'attentat de Berlin :

C'est clair qu'on est envahi de mauvaises nouvelles, alors venir ici, c'est parfait, on ne pense plus à autre chose, on se vide la tête et on se laisse gagner par la magie de Noël, mais c'est sûr que cette magie il faut se bouger pour aller la chercher !