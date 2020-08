Embarquez sur l'Isara pour une petite croisière sur la Sambre à partir d'Hautmont !

Armand le guide, présente d'abord le port fluvial, le port à sec puis les grosses industries du bord de Sambre comme Forgital Dembiermont, la société qui travaille pour Airbus ou encore pour les fusées ariane.

Et puis c'est la nature qui reprend ses droits au fil de l'eau, on croise de nombreux hérons, l'occasion pour le guide de raconter la rencontre avec Madame, et la construction du nid par Monsieur et Madame avant d'accueillir les bébés hérons. Armand qui montre aussi les champs de vaches, les marais avec les canards élevés par les chasseurs.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Sur le pont du bateau, une dizaine de curieux venus en famille, comme Jules d'Aulnoye Aymeries, un petit garçon qui fait son baptême de bateau, ou Sybille qui s'étonne de la taille des volatiles qu'elle imaginait plus petits le long du chemin de halage qu'elle a l'habitude d'emprunter avec sa famille.

Son père Denis est aussi ravi de ce changement de point de vue, des terres à l'eau. L'occasion aussi pour lui de se rafraîchir un peu car "quand on prend un peu de vitesse, il y a un courant d'air qui est agréable".

A la barre du bateau, Joel Charlemagne, ancien capitaine dans le Tarn et Garonne pour des croisières d'une semaine, mais le Nordiste est quand même ravi de ses mini croisières d'une heure sur la Sambre.

Les croisières sur l'Isara c'est du mercredi au dimanche jusqu'à octobre, à 14h, 15h30 ou 17h. En raison de la crise Covid, le nombre de place est limité à 25, il faut donc réserver au 03 27 63 64 70. Et le port du masque est obligatoire