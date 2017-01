Emeline Parisy remporte le Trophée Jean Rougié à Sarlat

A 19 ans, Emeline Parisy remporte le Trophée Jean Rougié, le concours de cuisine organisé le week-end de la Fête de la Truffe à Sarlat. Depuis huit ans, ce trophée récompense les meilleurs jeunes chefs qui concourent avec des plats préparés à base de foie gras et de truffe.

Pour sa huitième édition, le Trophée Jean Rougié a sacré meilleure jeune chef Emeline Parisy, une étudiante de 19 ans, en BTS au Lycée hôtelier de l'orléanais à Olivet (45). Chaque année le week-end de la Fête de la truffe à Sarlat, le Trophée Jean Rougié récompense un apprenti cuisinier âgé entre 18 et 25 ans qui s'est distingué dans deux épreuves. La première consiste à présenter un plat froid élaboré avec son professeur et fait à base de foie gras et de truffe. La seconde est la réalisation d'un plat chaud imposé, toujours autour de ces deux produits régionaux, en une heure et quart.

Sur les deux épreuves de ce concours, la jeune femme a travaillé avec son professeur de cuisine, Jean-Benoit Pelletier. Première épreuve disputée le matin avec une pièce froide dans l'esprit d'un millefeuille salé, avec une superposition de foie gras de canard, truffe fraîche et ingrédient(s) aux choix, terminée par un glaçage marbré. L'ensemble accompagné d'une garniture et d'une sauce. Emeline Parisy a réalisé un millefeuille de foie gras et truffes pistachées, tube de pommes de terre fondantes aux truffes, betteraves trois couleurs.

millefeuille de foie gras et truffes pistachées, tube de pommes de terre fondantes aux truffes, betteraves trois couleurs © Radio France

Deuxième épreuve avec une recette imposée par Jean-Luc Danjou Meilleur Ouvrier de France et Directeur Technique de l’Ecole du Foie Gras Rougié, une escalope de foie gras sauce Périgueux pomme de terre au pied de cochon et pomponnette de chou.

une escalope de foie gras sauce Périgueux Pdt au pied de cochon et pomponnette de chou © Radio France

Venus de toute la France, les candidats ont déjà été départagés sur dossier entre autre par Jean-Luc Danjou, le directeur du Trophée. Le jour du concours ils sont ensuite jugés par treize chefs étoilés, pour cette édition 2017 le jury était présidé par Michel Nave, chef 3 étoiles chez Pierre Gagnaire.

► En vidéo l'intégralité du Trophée Jean Rougié édition 2017