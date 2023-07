Émile & Images en concert gratuit à Aytré (mais mieux valait réserver)

C'est un concert devant 5.000 personnes juste à côté de La Rochelle, mais ce n'est pas les Francofolies ! Le groupe Émile & Images est en concert gratuit ce jeudi 13 juillet, à Aytré, dans le parc Jean-Macé. C'est une grande soirée rétro proposée par la ville d'Aytré, à la place des feux d'artifice du 14-Juillet, totalement ratés en 2021 et annulés en 2022. "Cette année, pas de pétard mouillé", s'amuse la mairie, en annonçant ce concert gratuit qui a déjà suscité un gros engouement.

Il était possible de réserver, depuis début juin, afin d'être sûr d'entrer ce jeudi soir. Mais toutes les places ont été distribuées, il n'y a plus de réservations possibles. Ceux qui veulent entrer quand même devront s'armer de patience... et d'un peu de chance.

Concrètement, le concert commence à 22 heures. Les portes ouvrent à 18 heures. Les personnes qui ont pu obtenir une réservation avec accès garanti peuvent entrer jusqu'à 21 heures. À partir de 21 heures, les billets non scannés seront désactivés, et ceux qui n'ont pas de réservations pourront entrer, dans la limite des places restantes. Il n'y aura donc pas forcément de places pour tout le monde.

La mairie d'Aytré conseille de venir à pied ou à vélo. Ceux qui viennent en voiture peuvent stationner au parking GRATUIT d'Alstom (environ 700 places) puis venir à pied ou prendre la navette qui va effectuer des rotations jusqu'au parc Jean-Macé.

Émile & Images est un groupe issu de la rencontre entre Images, connu dans les années 80 pour son ultra-tube Les Démons de Minuit, et Émile Wandelmer, ex-chanteur du groupe Gold, lui aussi auteur de tubes des années 80 comme Ville de Lumière.