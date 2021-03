Emilie Collet, une Bretonne derrière le succès des livres sonores pour tout-petits

Depuis 2014, la Bretonne Emilie Collet connait le succès en libraire avec ses livres sonores pour enfants. Cette musicienne et mère de deux enfants fait découvrir la musique classique aux plus petits et séduit aussi les parents.

"Mon petit Vivaldi", "Mon petit Chopin" ou encore "Mes premiers airs pour danser"... Vous avez peut-être eu ces livres pour enfants entre les mains pour les lire ou les offrir. Derrière ces livres sonores se cache une Rennaise. Emilie Collet, éditrice de formation est aussi musicienne et auteure.

Depuis sept ans, elle connait un vrai succès avec cette collection de livres pour enfants. Le premier exemplaire "Mon petit Mozart" s'est vendu à 200.000 exemplaires. Avec son éditeur, Gründ, la violoniste vient de publier "Mon petit Paris en musique" et "Mon petit Schubert".

Plaire aux enfants comme aux parents

Chacun de ces 28 livres parvient à séduire les enfants et les parents. "Des compositeurs comme Schubert on pourrait se dire que ce n'est pas à destination des petits mais il y a des airs qui sont très doux et vont très bien avec le coucher. C'est une envie de continuer à éveiller ces enfants et une première accroche pour que les enfants s'emparent de la musique classique pour ne pas qu'elle reste dans les discothèques, il faut qu'elle vive et qu'on l'écoute. A notre petite échelle on contribue à cela."

Les livres d'Emilie Collet plaisent aux enfants mais séduisent aussi les parents. "Certains nous disent qu'ils sont aussi éveillés par la musique, qu'ils ne savaient pas que tel air était de tel compositeur. Des parents ont même raconté que l'un des premiers mots prononcé par leur enfant était Mozart, c'est très agréable d'entendre cela," sourit cette mère de deux enfants.

Aujourd'hui, les livres d'Emilie Collet se vendent en Chine, en Espagne ou encore en Italie, preuve que la musique est un langage universel.