Emily in Paris : les internautes landais imaginent les clichés de la série Netflix dans leurs villes

Sur les réseaux sociaux, les internautes landais se moquent de la série Netflix "Emily in Paris". Ils imaginent les clichés, si la série avait été tournée dans les Landes, à Dax, Mont-de-Marsan ou encore Hossegor. Voici les tweets les plus drôles récoltés par France Bleu Gascogne.

Emily in Paris, c'est la série Netflix qui fait sourire les internautes en ce moment. Une jeune Américaine, Emily Cooper, experte en marketing, se retrouve catapultée à Paris alors qu’elle ne parle pas un mot de français. La nouvelle série de Darren Star, créateur de Sex and the City, est moquée sur la toile pour ses nombreux clichés parisiens et son manque de réalisme : Paris carte postale, rues toutes propres, aucun quartier populaire, pas de métro, luxe, calme et volupté.

Alors la plateforme Netflix, en France, a posé la question sur Tweeter : "Si Emily était venue dans ta ville, et non pas à Paris, ce serait quoi les gros clichés de la série?" Sur Twitter, les internautes landais ne manquent pas d'imagination... Voici les meilleures réponses récoltées par France Bleu Gascogne !

Canard, béret sur la tête et cure thermale

Les internautes landais imaginent Emily, à Dax ou Mont-de-Marsan, en train de manger du canard, béret sur la tête, fan de courses landaises et de Patrick Sébastien !

Pour cet internaute, pas de doute, si Emily vivait à Mont-de-Marsan, elle participerait aux jeux des vachettes, Intervilles ! Ou elle ferait directement une cure thermale à Dax...

Prendre le train pour Bordeaux pour fuir l'ennui !

Romain répond au tweet Netlix, et imagine une Emily en train de se faire draguer par les fêtards de boîtes de nuit... Virginie elle se désole pour Emily qui ne penserait qu'à prendre le train en gare de Mont-de-Marsan pour fuir à Bordeaux !

Et du côté de l'océan Atlantique...

Vous pouvez retrouver d'autres tweet sur internet... Nos internautes landais ne manquent pas d'humour et d'imagination !