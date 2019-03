Emission hommage à Yann-Fañch Kemener ce lundi sur France Bleu Breizh Izel

Les hommages se multiplient depuis la disparition de Yann-Fañch Kemener, ce samedi. France Bleu Breizh Izel vous propose une émission spéciale pour rendre hommage à l'artiste, ce lundi. L'occasion de réécouter ses interviews et ses chansons, mais aussi, pour vous, de saluer l'oeuvre du chanteur.

Bretagne, France

"Un merveilleux chanteur", "un passeur de mémoire", "une voix d'or" : depuis la disparition de Yann-Fañch Kemener, vous êtes nombreux à lui rendre hommage dans des messages sur Facebook. Personnalités et anonymes saluent le barde, le défenseur de la culture et de la langue bretonne. Un hommage auquel France Bleu s'associe naturellement, en rediffusant ses chansons, mais aussi des extraits d'interviews et des réactions au décès de cet immense artiste.

Une émission spéciale ce lundi en fin de journée

Ce lundi, France Bleu Breizh Izel a décidé de bousculer ses programmes, avec une émission spéciale en français et en breton, à partir de 18h30. On écoutera de la musique, et des artistes qui nous parleront du chanteur. Ce sera aussi l'occasion pour vous d'appeler pour rendre hommage à Yann-Fañch Kemener, qui a inlassablement collecté des chants pour faire vivre la mémoire bretonne.

L'émission Hentoù Treuz sera également consacrée à Yann-Fañch Kemener cette semaine.

Les obsèques de Yann-Fañch Kemener seront célébrées mardi à 14h30 en l'église de Sainte-Tréphine (Côtes-d'Armor).