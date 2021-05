Emission spéciale de "Friends" : les réactions des fans

Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey et Chandler ont fait leur grand retour après 17 ans d'absence. Alors certes, ils ont la cinquantaine, souvent quelques rides et parfois de l'embonpoint mais le public s'en moque. Passage en revue des meilleurs tweets des internautes, souvent très émus.

Pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode spécial "Friends, The reunion" cet article est garanti sans spoiler (ou presque). Les internautes ont retrouvé avec beaucoup de plaisir la bande des six, ceux qui, de l'aveu de David Schwimmer (Ross), ne se sont réunis que pour la seconde fois en 17 ans depuis la fin de la série. Alors forcément, les fans ont eu du mal à retenir leurs larmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au programme : des anecdotes, une lecture de plusieurs scènes fameuses, un quizz inspiré d'un épisode, et une série d'invités de marque, parmi lesquels Justin Bieber, Lady Gaga ou encore David Beckham. Des guest-stars trop peu présents pour certains internautes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour résumer, comme devant un vrai épisode de « Friends », on a ri, on a pleuré et on a rêvé d'être leur ami. En attendant la diffusion de cet épisode spécial sur TF1 en VF, on peut déjà vous dire qu'il y a une grosse révélation sur le couple mythique Ross et Rachel.

Pour finir, même si on vous a promis un article sans spoiler, en voici quand même un petit : un duo mythique entre Lady Gaga et Lisa Kudrow (Phoebe).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



