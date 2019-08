Emma Lavigne dit au revoir au centre Pompidou Metz

Metz, France

Emma Lavigne a passé presque cinq ans à la tête du centre Pompidou à Metz. Elle vient de quitter ses fonctions suite à sa nomination par le gouvernement au prestigieux Palais de Tokyo, à Paris. Pendant ses années à Metz, elle a contribué à faire du musée le fleuron mosellan qu'il est aujourd'hui.

La fréquentation est désormais stabilisée entre 300 et 350.000 visiteurs par an, "ce qui est quand même assez considérable pour une ville de la taille de Metz", souligne Emma Lavigne. Il y a une marge de progression, mais nous nous sommes ancrés, encore davantage, dans le territoire."

Un tiers des visiteurs sont issus de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers et des employés

Pour Emma Lavigne, l'important était aussi d'ouvrir un maximum le musée à ceux qui en sont le plus éloignés. Pari réussi, puisqu'un tiers des visiteurs sont issus de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers et des employés, ce qui est très supérieure à la moyenne nationale (environ 10%) : "On a notamment lancé un grand projet, l'Art de partager, il y a des médiateurs, un matériel pédagogique, et on essaye vraiment que nos expos parlent à tout un chacun. Ce ne sont pas des expos pour spécialistes", insiste la directrice.

"Ateliers avec mon doudou" et gratuité pour les moins de 26 ans

Le centre Pompidou Metz est également très ouvert à la jeunesse : "on a mis en place les "ateliers avec mon doudou", on propose aux enfants des activités dès deux ans, ça a énormémement de succès, avec les activités famille, les ateliers... Il faut vraiment ne pas hésiter à se laisser tenter ! On aimerait bien accueillir encore davantage de jeunes, souligne Emma Lavigne, tout est gratuit pour les moins de 26 ans, ils peuvent venir ne serait-ce que pour cinq minutes, une demi-heure ou toute une après-midi !"

Il faut avoir vraiment l'envie de continuer à faire rayonner ce lieu magique et incroyable"

Un conseil pour son successeur ? "Il faut avoir vraiment l'envie de continuer à faire rayonner ce lieu magique et incroyable, et ce qui est très motivant, c'est de dialoguer à travers les expos avec nos visiteurs et les autres institutions culturelles du territoire, l'école d'art, l'Arsenal, Constellations, l'Opéra... Pour moi ça a été un grand plaisir de construire cette offre culturelle à Metz et sur le territoire."