Emmanuel Guibert remporte le Grand Prix du festival de BD d'Angoulême

Angoulême, France

Cette fois c'est la bonne. Emmanuel Guibert a remporté ce mercredi le Grand Prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Déjà en lice l'an dernier pour décrocher ce prix, le dessinateur et scénariste avait reçu le Prix Goscinny à Angoulême en 2017.

Né en 1964, Emmanuel Guibert a débuté la bande dessinée avec Brune, publié en 1992, qui raconte l'Allemagne d'avant-guerre, pendant la montée du nazisme. Entre 2000 et 2008, il publie une série inspirée par les souvenirs de son ami Alan Cope, un soldat américain appelé à faire la guerre en Europe en 1942 alors qu'il avait 18 ans. Après la guerre, Alan ne retourna plus aux Etats-Unis, et s'installa sur l'île de Ré pour sa retraite. C'est là qu'Emmanuel Guibert le rencontra en 1994. De cette amitié naîtra une série : La Guerre d'Alan, L'Enfance d'Alan, et Martha et Alan.

Missions humanitaires et bande dessinée jeunesse

En 2003, Emmanuel Guibert signe Le Photographe, un livre qui mêle dessins et photos en noir et blanc de Didier Lefèvre, et dont il raconte les missions humanitaires en Afghanistan. Il est aussi auteur de bande dessinée jeunesse. Il a notamment créé avec Joann Sfar et Mathieu Sapin la série Sardine de l'espace.

Emmanuel Guibert était cette année en compétition avec Catherine Meurisse et Chris Ware.

Par ailleurs, Robert Kirkman, l'auteur de The Walking Dead, a reçu un fauve d'honneur.