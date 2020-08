Emmanuelle Béart va présider le festival du film britannique de Dinard

La fête sera forcément particulière mais elle sera quand même au rendez-vous cet automne à Dinard (Ille-et-Vilaine). Les organisateurs du festival du film britannique ont choisi de maintenir l'événement malgré les incertitudes sur l'évolution de la pandémie de coronavirus. Cette 31e édition se déroulera du 30 septembre au 4 octobre dans la cité balnéaire.

Une nouvelle ère s'ouvre pour le festival après le départ de Hussam Hindi. Dominique Green a été nommée directrice artistique. Vincent Rémy, rédacteur en chef à Télérama, est devenu adjoint à la culture à la faveur des dernières élections municipales. Critique de cinéma pendant 30 ans, il sait où il met les pieds. "Ce festival sera pensé comme les années passées avec cette inquiétude qu'il puisse se passer dans les meilleures conditions. Dominique Green apporte un vraie renouvellement de la programmation. Je souhaite qu'on redonne son rayonnement à ce festival et qu'on oublie un peu les paillettes pour remettre la cinéphilie au cœur de la ville," confie l'adjoint.

Les noms des premiers jurés dévoilés

Côté paillettes pourtant, le festival frappe fort avec la venue d'Emmanuelle Béart qui succède à Sandrine Bonnaire. L'actrice va présider le jury de cette nouvelle édition. Elle sera entourée du comédien Vincent Dedienne, de la comédienne et scénariste Christine Citti vue dans "Camping", "Disco", ou "Quand j'étais chanteur". Révélée par le film "L'esquive", Sara Forestier complète ce jury aux côtés du réalisateur Cédric Khan ("Fête de famille", "La prière"). Les noms des autres jurés seront révélés dans les prochaines semaines.

Un peu plus de deux mois avant le début des festivités, le titre du film d'ouverture est également connu. Il s'agit de "Days of the Bagnold Summer" une comédie familiale qui parle de la vie d'une mère célibataire et des difficultés qu'elle rencontre avec son fils fan de heavy metal. "C'est un film qui évoque les relations familiales réalisé par Simon Bird connu aussi pour son rôle dans la série The Inbetweeners (Les Boloss : Loser attitude)," explique Dominique Green. Cette année, 37 films devraient être présentés au public.

Les jauges des salles réduites de 50%

"L'annulation de certains festivals nous permet de présenter des films qui ne n'aurions pas pu présenter en temps normal. J'ai choisi des films qui parlent de notre vie aujourd'hui, et qui ont alimenté ce que nous sommes aujourd'hui." Des films sociétaux et des comédies seront au programme de cette 31e édition. "J'ai aussi envie de mettre l'accent sur le fait que le Royaume-Uni ce sont quatre nations et que ce n'est pas que l'Angleterre."

En raison de la crise sanitaire, les jauges des salles ont été revues. Elles ne seront remplies qu'à moitié. Une situation qui ne sera pas sans causer quelques soucis financiers au festival puisque les recettes seront forcément moins importantes. "Cela ne va pas nous empêcher de proposer des surprises et des nouveautés," ajoute Dominique Green. Rendez-vous le 2 septembre.