Emmy Awards : la plateforme Netflix écrase la concurrence et sa série "The Crown" remporte de nombreux prix

La 73e édition des Emmy Awards a été un triomphe pour la plateforme Netflix et sa série "The Crown" ce dimanche. La série sur la famille royale britannique a été multi-récompensée, obtenant par exemple l'Emmy de la "meilleure série dramatique".

La série sur la famille royale britannique "The Crown" a raflé quasiment l'ensemble des prix aux Emmy Awards, dans sa catégorie. La 73e édition de la cérémonie, qui est l'équivalent des oscars de la télévision américaine, s'est tenue ce dimanche soir à Los Angeles, aux États-Unis. Elle a été l'occasion d'un véritable couronnement pour Netflix. La plateforme de vidéos à la demande a remporté pour la première fois un Emmy dans les catégories prestigieuses de la meilleure série dramatique, la meilleure comédie ou la meilleure série limitée.

"The Crown" adoubée

La série qui a été tout raflé cette année est "The Crown", une fiction qui retrace la vie d'Elisabeth II et de la famille royale. Meilleure actrice pour Olivia Colman, meilleur acteur pour Josh O'Connor, meilleur scénario, meilleure réalisation, et même meilleure série dramatique. La série a décroché pas moins de 11 statuettes.

Une autre série diffusée sur une plateforme, AppleTV+, a également rencontré un franc succès. Il s'agit de Ted Lasso, qui suit l'arrivée en Angleterre d'un entraîneur de football américain dans le monde du "vrai" football. Alors que sa deuxième saison est en cours de diffusion, la série a remporté 7 prix.

Les femmes à l'honneur

Lors de cette cérémonie, pour la première fois deux femmes ont obtenu les Emmys de la meilleure réalisation : Lucia Aniello dans la catégorie comédie pour "Hacks" et Jessica Hobbs dans la catégorie dramatique pour "The Crown".

L'actrice américaine Debbie Allen a reçu le prix d'honneur "Governors award". La statuette vient récompenser l'ensemble de sa carrière, mais aussi ses engagements pour les droits des femmes notamment. "Que ce moment résonne pour les femmes du monde entier du Texas à l'Afghanistan", a-t-elle lancé.

L'actrice et scénariste Michaela Coel a également été récompensée lors de cette 73e édition des Emmys. Elle a remporté le prix du meilleur scénario dans la catégorie minisérie ou téléfilm. Dans "I May Destroy You", sorti sur la BBC et HBO en 2020, Michaela Coel raconte le douloureux récit des suites d'un viol. "Je dédie cette histoire à toutes celles qui ont survécu à une agression sexuelle", a clamé la scénariste britannique au moment de recevoir sa statuette. Elle est d'ailleurs la première femme noire à être récompensée dans cette catégorie.

Le manque de diversité une nouvelle fois épinglé

Comme pour les Oscars et les Golden Globes, les internautes ont critiqué dimanche soir le manque de diversité dans les récompenses des Emmys. Les douze prix pour les meilleurs acteurs et meilleures actrices, ou seconds rôles, dans les catégories les plus en vue ont été donnés uniquement à des artistes blancs. Sur le réseau social Twitter, de nombreux Américains s'en sont émus autour du hastag "Emmysowhite" (Emmy si blancs).

