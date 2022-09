Emmy Awards : triomphe pour "Succession" et "Squid Game"

Deux poids lourds, chacun dans un style très différent, ont rafflé la majeure partie des récompenses aux Emmy Awards. La cérémonie, équivalent des Oscars pour les séries, se tenait lundi soir aux Etats-Unis et a mis à l'honneur "Succession", chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, et "Squid Game", la série phénomène sud-coréenne, sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des miséreux s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec l'espoir de remporter des millions.

La série "Succession" a remporté le prix de la meilleure série dramatique, du meilleur scénario et celui du meilleur second rôle attribué à Matthew Macfadyen. Malgré ses 25 nominations la série américaine a dû partager la vedette avec le phénomène sud-coréen "Squid Game". Produit par Netflix, ce succès planétaire a raflé six prix, et a notamment écrit une nouvelle page de l'histoire des Emmy Awards grâce à la récompense de meilleur acteur dans une série dramatique attribuée à sa star principale, Lee Jung-jae. Une première pour un interprète jouant dans une autre langue que l'anglais.

La série consacre ainsi le succès croissant du cinéma sud-coréen à Hollywood : en 2020, "Parasite" du réalisateur Bong Joon-ho avait remporté l'Oscar du meilleur film. Récompensé pour sa réalisation, le cerveau derrière "Squid Game", Hwang Dong-hyuk s'est montré très honoré. "Je ne pense pas avoir écrit une page d'histoire moi-même, parce que c'est vous qui avez ouvert les portes à 'Squid Game'", a lancé le réalisateur. "Nous sommes entrés dans l'histoire ensemble et j'espère vraiment que 'Squid Game' ne sera pas la dernière série coréenne aux Emmys".

Deuxième victoire consécutive pour "Ted Lasso"

Dans le genre dramatique, l'actrice Zendaya a confirmé son statut de nouvelle coqueluche d'Hollyword, en remportant le prix de meilleure actrice pour son rôle d'adolescente toxicomane dans "Euphoria" (HBO), comme en 2020. La désopilante série "Ted Lasso" (Apple TV+) a elle aussi rempilé en tant que meilleure comédie de l'année, après sa victoire en 2021. Jason Sudeikis, qui y incarne un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise, a également remporté l'Emmy du meilleur acteur dans une comédie.

Chez les mini-séries, "The White Lotus", qui tacle l'hypocrisie ambiante d'un hôtel de luxe hawaïen, a dominé la soirée avec 10 récompenses, dont celle de la meilleure production du genre - qui rassemble les séries d'une seule saison. Michael Keaton a de son côté reçu l'Emmy du meilleur acteur dans cette catégorie, pour son rôle dans "Dopesick", mini-série qui examine la dépendance meurtrière des Etats-Unis aux opioïdes.

Loin de la soudaine gifle donnée par Will Smith au présentateur Chris Rock lors des derniers Oscars, le retour des Emmys dans un théâtre (une première depuis la pandémie), animé par le comédien Kenan Thompson, s'est déroulée sans grande surprise. Les moments les plus marquants de la cérémonie ont été ceux permettant de célébrer la diversité à l'écran, un thème central où Hollywood tente de s'améliorer depuis plusieurs années.

Les vainqueurs dans les principales catégories :