Émouvante corrida pour la clôture de la feria de l'Atlantique à Bayonne

La corrida de samedi a été poussive et décevante. Celle de dimanche, joyeuse et remplie de larmes de joie. Pour la troisième et dernière corrida de la feria de l'Atlantique dans les arènes de Bayonne, ce dimanche, le public qui remplissait les trois quarts des gradins, n'a pas été déçu. Si la course n'a jamais atteint des sommets de tauromachie, elle a donné à voir et à émouvoir. Cinq oreilles ont été couplées à du bétail lourd et pas facile de la ganaderia madrilène de Zacarias Moreno.

La tauromachie communicative d'Escribano

Par sa maîtrise de la cape et de la muleta, mais surtout de la pose des banderilles, Manuel Escribano a soulevé Lachepaillet. Lui qui a remplacé au dernier moment la star Daniel Luqué, forfait sur une blessure, a tenu son rang. Deux oreilles, une pour chacun de ses adversaires, ont récompensé le torero andalou dont le large sourire a séduit tout autant que sa prestation en piste. Emilio de Justo lui aussi repart avec un trophée après une faena lente et bien ancrée dans le sol.

Une alternative pleine de larmes de joie

Alejandro Mora va se souvenir à vie de son passage par le Pays basque. Le jour de son alternative, il triomphe et emporte les cœurs. À 27 ans, son passage dans la cour des grands, est une belle réussite. Injustement privé d'une oreille a son premier adversaire, il coupe deux trophées à son second taureau. Il va sortir en triomphe par la grande porte des arènes aux côtés de Manuel Escribano. "C'est l'après-midi le plus important de ma vie" a déclaré le maestro entre deux sanglots.

