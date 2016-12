En 2016, les salles de cinéma de Dordogne ont fait le plein

Plus de 700.000 spectateurs se sont rendus dans les salles obscures de Dordogne en 2016. Un chiffre en hausse. Les Périgourdins ont plébiscité les comédies et les films d'animation.

En 2016, les Français se sont précipités dans les salles de cinéma. Il y a quelques jours, la présidente du Centre national du cinéma a annoncé le chiffre de 210 millions d'entrées soit quatre millions de plus qu'en 2015. Parmi les films les plus vus, "Zootopie" tient la tête du classement, devant "Les Tuche 2" et "The Revenant".

Comédies et films d'animations en tête du classement

En Dordogne aussi les chiffres sont bons. En cumulant les entrées des salles de Bergerac, Sarlat et Périgueux on trouve en tête "Les Tuche 2". Plus de 17.000 spectateurs ont suivi cette famille de Ch'tis dans ses aventures aux Etats-Unis. Patrick Chirac et son slip de bain ont attiré plus de 16.000 Périgourdins dans les salles pour "Camping 3". Le film se hisse à la deuxième place du podium. Enfin, "Zootopie", film d'animation avec des animaux grimpe sur la troisième marche avec près de 16.000 tickets vendus. Le dernier Disney "Vaiana" et le nouveau "Star Wars" pourraient toutefois chambouler ce classement.

"Ce classement montre que les Français sont venus au cinéma pour se divertir, pour rire et se détendre," analyse Cyril Gaudin, directeur de Cap'cinéma à Périgueux. Arnaud Vialle, le gérant du Rex à Sarlat renchérit : "cette année avec les événements tragiques nous avons eu besoin de légèreté et les familles ont peut-être évité les lieux de foule. Dans les périodes de crise économique et sociale, le cinéma est un lieu de refuge. C'est un loisir de proximité, familial, à un tarif qui reste accessible."

Fréquentation en hausse de 8% à Bergerac

Résultat, la fréquentation est en hausse de 4% à Sarlat, de 8% à Bergerac. Au Cap'Cinéma de Périgueux, Cyril Gaudin a aussi a le sourire. Il a enregistré près de 10.000 entrées de plus par rapport à l'an dernier. "Les entrées se sont diluées sur plus de films. Ce qui signifie que plus de films ont su séduire le public cette année et donc que la programmation 2016 a été plus proche des attentes des spectateurs." Selon Cyril Gaudin, et Arnaud Vialle, 2017 s'annonce comme un bon cru, avec la sortie dès le 25 janvier d'un film déjà en route pour les Golden globe et les Oscars "La la Land".