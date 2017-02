En 2017, la Nouvelle Aquitaine s'affiche comme une terre de cinéma

2016 aura été une année productive en matière de cinéma et d'audiovisuel pour le Limousin. Le territoire attire par ses paysages mais pas seulement. L'ex-région met la main au porte-monnaie pour financer les tournages locaux et la Nouvelle Aquitaine a prévu de poursuivre cette politique culturelle.

2016 aura été une année productive en matière de cinéma et d'audiovisuel pour le Limousin. Le territoire attire par ses paysages mais pas seulement. En un an, l'ex-région a dépensé près de 1,300,000 euros en 2016 pour soutenir le cinéma et l'audiovisuel. Cet investissement a porté ses fruits : 33 projets ont été tournés sur le territoire l'an dernier comme le film "Les gardiennes" de Xavier Beauvois avec l'actrice Nathalie Baye qui sortira prochainement sur les écrans.

Cette dynamique se poursuit depuis la fusion. La Nouvelle Aquitaine est en effet la seule région de France à augmenter son budget pour la filière image en 2017 avec 1,4 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'an dernier. Avec plus de 10 millions d'euros, la grande région représente le deuxième fond de soutien au cinéma et à l’audiovisuel après l’Île-de-France. Dépenser pour attirer les tournages est "un enjeu culturel" comme l'explique Eric Correia, conseiller régional délégué à l'innovation à l'économie créative et aux droits culturels, mais également un enjeu financier puisque le cinéma rapporte gros.

"Pour un euro investi, le cinéma et l'audiovisuel rapportent en moyenne 7,60 euros." - Eric Correia, conseiller régional délégué à l'innovation, l'économie créative et aux droits culturels

En 2017, la Nouvelle Aquitaine mettra en place plusieurs initiatives comme une bourse pour encourager l'émergence des nouveaux talents. Le but est de favoriser "_la montée de jeunes auteurs et de cinéastes qui ne sont pas forcément dans les réseau_x" comme l'affirme Eric Correia. La grande région souhaite également développer les actions "des associations qui œuvrent dans les quartiers autour du cinéma" ou encore co-financer avec le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) des postes de médiateurs culturels.

Un calendrier de tournages qui se remplit dans le Limousin

Dans le Limousin, plusieurs tournages sont d'ores et déjà prévus pour 2017 : trois court-métrages, le long-métrage "La grande muraille" de Romain Cogitore ainsi que la dernière saison d'"Un village français" qui mettra un terme à neuf ans de tournage dans la région pour la série française.

