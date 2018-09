Le comédien Jean Piat s'est éteint ce mardi soir à Paris, cinq jours avant ses 94 ans. Ecrivain et comédien de théâtre, il était aussi connu et reconnu pour sa voix. Celle que l'on entend encore aujourd'hui partout au Puy du Fou.

Le Puy du Fou, Les Epesses, France

Le décès de Jean Piat est survenu mardi soir, quelques mois après celui de sa compagne , la comédienne et romancière Françoise Dorin. Dès 1977, Philippe de Villiers avait fait appel au comédien pour réaliser les premiers enregistrements de la Cinéscénie du Puy du Fou. En 2018, la voix de Jean Piat est encore présente dans le spectacle nocturne, mais aussi dans le spectacle des vikings, au stade gallo-romain et plus récemment dans le Dernier Panache. La réaction de Philippe de Villiers...