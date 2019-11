VIDEO - A Saint-Lô, la rénovation de la salle Beaufils débute à l'issue du festival Les Rendez-vous soniques

Saint-Lô, France

C'est pratiquement une déconstruction reconstruction qui va être opérée au centre sportif Fernand Beaufils. La salle va être intégralement réhabilitée. La consultation des entreprises sera lancée mi-novembre et le chantier démarrera concrètement en janvier 2020. Voici à quoi elle va ressembler :

Une salle plus modulable avec des tribunes amovibles

Le centre sportif, construit à la fin des années 50 en plein coeur de la ville préfecture, est aujourd'hui vétuste à tel point que des clubs ont été obligés de déménager dans d'autres gymnases. Les travaux ces dernières années pour réparer le parquet n'ont pas suffi.

Saint-Lô Agglo a donc décidé d'un plan de réhabilitation complet, un chantier de 3.6 millions d'euros qui comprend le désamiantage, les mises aux normes, la rénovation des charpentes, de la façade et de tout l'intérieur.

Une salle de basket, d'escrime et de karaté

Cette salle va concerver une vocation avant tout sportive. La surface du terrain de basket sera agrandie. La salle d'escrime sera rénovée et un dojo pour le karaté sera créé.

Une partie des tribunes fixes vont être détruites pour créer une tribune amovible. La capacité totale de places assises (750 places environ) ne change pas et la capacité totale d'accueil non plus (1499 personnes).

Le chantier devrait durer près d'un an et demi. La réouverture est prévue en septembre 2021.

La salle Beaufils a été construite dans les années 1950 dans le centre de Saint-Lô. Elle est aujourd'hui vétuste. © Radio France - Lucie Thuillet

Quelle solution pour les Rendez-vous soniques ?

La salle Beaufils est l'une des principales salles de concert pour le festival saint-lois Les Rendez-vous soniques, dont la 10e édition s'achève dimanche 10 novembre 2019. La prochaine édition, en novembre 2020, devra faire sans.