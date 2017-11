En Alsace, des menus à prix réduits pour les jeunes dans les restaurants gastronomiques et étoilés

C'est une institution depuis 27 ans : la "Formule jeunes des Etoiles d'Alsace" fait son grand retour ce mercredi. Elle permet aux jeunes de moins de 35 ans d'aller dîner dans des restaurants gastronomiques ou étoilés à des prix réduits.

Vous avez moins de 35 ans ? La bonne cuisine vous fait saliver ? Bonne nouvelle, la "Formule jeunes des étoiles d'Alsace" fait son grand retour ce mercredi. Vous avez jusqu'au 30 avril 2018 pour aller découvrir des restaurants alsaciens gastronomiques et même étoilés à prix réduits.

Effilochée de tourteau, et omble chevalier au menu

Comme le Buerehiesel, une institution à Strasbourg, nichée au coeur du Parc de l'Orangerie". Son chef, Eric Westermann, propose aux jeunes un menu "prestige" à 79 euros, et il y a de quoi se lécher les babines : "En entrée, on pourrait proposer un tourteau effiloché au citron vert, quinoa et légumes croquants, fine gelée de crustacés aux agrumes, et puis par exemple et de l'omble chevalier cuit à la salamandre, cèpes des Vosges crus et cuits, jus vinaigré." En tout, cette formule comprend : un apéritif servi avec un amuse-bouche, trois à quatre plats, ainsi que les vins et le café.

Cette opération elle tient à coeur au chef. Il faut dire que son père Antoine Westermann, était un des chefs à l'initiative des Etoiles d'Alsace et du lancement de ces formules jeunes c'était il y a 27 ans : "Les clients qui sont venus il y a 27 ans sont nos clients aujourd'hui, et on espère bien que les jeunes qui viennent profiter de cette formule sont nos clients de demain. C'est une bonne manière de leur mettre le pied à l'étrier."

Reportage d'Olivia Chandioux au Buerehiesel Copier

Mais avant de devenir des clients fidèles, la première fois est toujours un moment un peu particulier : "Souvent quand on voit arriver une table de Formule jeunes, on voit la jeune fille qui s'arrête au milieu de l'escalier pour remettre en place la cravate de son copain et pousser la porte un peu timidement, mais on les met très vite à l'aise ! Et après ils passent un très bon moment c'est ça qui est super." L'année dernière, chez le chef Eric Westermann, 550 personnes sont venues tester la formule jeunes.