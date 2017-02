En Alsace, l'Auberge de l'Ill fête ses 50 ans de trois étoiles

C'est presque un record. L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern conserve pour la 50e année sa troisième étoile au guide Michelin. Marc Haeberlin, le chef, nous livre les secrets de cette longévité.

Cela fait 50 ans que l'Auberge de l'Ill à Illhaeusern possède trois étoiles au guide Michelin. Le restaurant haut-rhinois conserve une nouvelle fois ses trois macarons dans le guide 2017 et pourtant, le chef Marc Haeberlin est toujours aussi stressé avant la révélation du palmarès.

Je suis inquiet à partir de fin novembre, début décembre, en janvier, à l'approche du Michelin" - Marc Haeberlin, le chef de l'Auberge de l'Ill.

"C'est normal, plus on est ancien plus on a le risque de perdre son étoile", explique Marc Haeberlin, chef de l'Auberge de l'Ill, "mais on fait tout pour garder la qualité et rester au top. Je suis à l'auberge à 7h30 du matin jusqu'à 23h, 23h30 le soir". Et Marc Haeberlin de citer un autre chef triple étoilé, Paul Bocuse : "Quand les chanteurs donnent des concerts, c'est tous les deux ou trois jours, nous c'est deux concerts par jour !"

Une histoire de famille avant tout

L'Auberge de l'Ill est avant tout une histoire de famille. Le restaurant a été fondé il y a plus de 150 ans, quand la famille Haeberlin ouvre une petite auberge de campagne parallèlement à une exploitation agricole. Après la seconde guerre mondiale, les deux frères Jean-Pierre et Paul Haeberlin la transforme est temple de la gastronomie. L'Auberge obtient sa première étoile du guide Michelin en 1952, la seconde en 1957 et enfin la troisième étoile du guide en 1967.

En 1976, le fils de Paul Haeberlin, Marc rejoint le restaurant familial. Aujourd'hui encore, la transmission est de rigueur. Le chef travaille avec ses neveux, sa nièce, sa fille, sa sœur est en salle. Il en est sûr "tout cela contribue à la longévité des étoiles".

On est déjà en route pour les 60 ans de trois étoiles"

L'Auberge de l'Ill est actuellement fermée pour travaux, pour améliorer la décoration notamment. La réouverture est prévue le 9 mars.

