En Alsace, les réservations affluent à un mois des marchés de Noël

Les marchés de Noël commencent dans un mois tout juste en Alsace . Les chalets et les rues s'illumineront dès le 24 novembre à Mulhouse et Colmar . Ce sera le 25 novembre à Strasbourg Kaysersberg ou Obernai. En 2021, les touristes étaient déjà revenus en Alsace. Mais selon une étude d'Alsace destination tourisme, ils étaient quand même 15% de moins qu'en 2019, avant le Covid.

Cette fois, cela semble bien parti pour retrouver au moins les niveaux de fréquentation d'il y a trois ans (avant l'épidémie). De nombreux hôtels affichent complets ou presque pour les week-end avant Noël à Strasbourg ou Colmar.

"Les partenaires hôteliers avec lesquels nous avons pu échanger on fait part de leur optimisme. Les week-ends sont bien remplis voire complets dans certains établissements" note Johny Royer chargé de communication à l'office de tourisme de Colmar . "Les réservations affluent pour certains établissements y compris pour la semaine" ajoute-t-il. "On sent un engouement autour de cette période de fête, comme l'an dernier où malgré les contraintes on a eu une fréquentation conséquente. Donc on peut supposer que l'on aura une bonne fréquentation des marchés de Noël cette année".

Beaucoup de touristes européens

Même optimisme du côté d'Obernai, où les bungalows du camping municipal sont déjà pleins. Ou encore à Kaysersberg , près de Colmar, où le marché authentique se tiendra les quatre week-ends de l'Avent, du vendredi au dimanche.

Strasbourg, l'ambiance du centre ville à Noël © Radio France - Valeria Emanuele

"Les taux de réservation sur l'hôtellerie et chambres d'hôte sont vraiment bien complets. Difficile de trouver des disponibilités" explique Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme de Kaysersberg.

"Du premier janvier au 30 septembre on est déjà pratiquement sur les chiffres de 2019 donc je ne pense pas que Noël va faire mentir. Mais on aura des touristes un peu différents, plus d'Européens, et des gens de proximité" dit-il.

Cette année, les réservations émanent en effet de Français venus de tout le Grand est, mais aussi de région parisienne. Les étrangers sont surtout des Suisses, ou des Espagnols. Les Américains commencent aussi doucement à revenir.

A Strasbourg , il est déjà très difficile de trouver un Airbnb les quatre week-end avant Noël. Les gîtes font aussi le plein. Et les hôtels se remplissent vite. Comme l'hôtel d'Alsace à Illkirch, un peu en dehors du centre ville, qui accueille une clientèle mixte, business et familiale dans ses 81 chambres.

"On commence à bien remplir la semaine ou le week-end, sur toutes les clientèles. On a déjà 40% de taux de remplissage, on devrait monter à 80%" explique la gérante Agathe Kop. Elle espère une belle saison d'hiver, surtout en cette année où les prix de l'énergie notamment explosent. "L'énergie, les matières premières, l'augmentation est conséquente. Donc le marché de Noël doit marcher, il faut qu'il y ait du monde et du pouvoir d'achat" dit-elle.

Réservations de dernière minute

"Il y a globalement de l'optimisme retrouvé" abonde Marc Lévy, directeur d'Alsace destination tourisme. "Les hôtels le disent, il y a un certain nombre de réservations déjà faites. C'est encore plus vrai pour les hébergements chez l'habitant. On est sur des niveaux avant Covid très intéressants" dit-il.

Seule inquiétude finalement des professionnels : la situation sociale dans le pays. Les grèves dans les raffineries ont par exemple provoqué quelques annulations pour les vacances de la Toussaint. "La question de l'essence est un élément. Les conflits sociaux sont d'autres difficultés. La guerre qui finalement est relativement proche. Toutes ces questions ne sont pas des éléments rassurants. Il ne faut pas grand chose pour qu'il y ait dans les hôtels des annulations en cascade. C'est à craindre. Donc le système est fragile, les clients sont sensibles au contexte national. Mais à l'inverse il faut être confiant car on a aussi beaucoup de réservations en dernière minute. Ce qui permet là aussi de se dire que les réservations peuvent repartir aussi vite à la hausse" explique le spécialiste.