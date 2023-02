En Alsace, un concours récompense les restaurateurs scolaires

Le 6 mars prochain, Strasbourg accueille la cérémonie d'annonce des étoiles du guide Michelin . L'occasion de récompenser les plus grands chefs cuisiniers. Mais aussi les restaurateurs du quotidien. À un mois de cet événement très attendu par le monde de la cuisine, la collectivité européenne d'Alsace (CEA), en partenariat avec la fédération des chefs d'Alsace, organise un concours destiné aux restaurateurs des cantines des collèges.

Valoriser les restaurateurs scolaires

"Ce n'est pas parce qu'on fait de la cuisine en cantine qu'on ne sait pas cuisiner" souligne Jérémy Werst, chef cuisinier du collège de Marmoutier dans le Bas-Rhin. Avec un vingtaine d'autres chefs, il participe au tournoi. Le principal objectif pour lui : "montrer que même à la cantine on peut cuisiner bio et local". Jérémy Werst se donne de la peine. Tous les jours, il est aux fourneaux dès 6 heures du matin avec ses équipes. Les produits viennent d'une ferme proche du collège et les plats sont faits maison. En faisant bien attention "de ne pas répéter les mêmes plats dans le mois", précise le chef cuisinier.

Les élèves semblent d'ailleurs très convaincus des plats qui leurs sont proposés. Aymeric fait partie des plus fidèles clients. "C'est très important de bien manger pour réussir les contrôles et se remonter le moral" note l'élève de 14 ans. Le concours se déroule en trois étapes. Pour la première, les chefs proposent aux élèves de leurs collèges et aux membres de la CEA une entrée chaude ou froide composée de légumes anciens. Jérémy Werst optera pour "un dôme de spaghettis aux légumes d'antan". À la clé du concours : du matériel à hauteur de 15 000€, pour mijoter toujours plus de bons petits plats.