En attendant la réouverture, un service de prêt à emporter à la médiathèque de Valenciennes

Si certaines communes ont décidé de rouvrir leurs bibliothèques comme à Dunkerque qui a limité la jauge, beaucoup propose un service de prêt à emporter en attendant la réouverture, c'est le cas à Valenciennes à la médiathèque Simone Veil.

Plus question de franchir le porche vert pour aller choisir un bouquin, Dvd ou CD, à l'heure du créneau que vous avez réservé, un agent avec un masque vient vous apporter dans un sac en papier ou en tissus, les documents que vous avez choisi sur le catalogue en ligne de la médiathèque et que vous avez ensuite réservé par mail et par téléphone. Et c'est déjà bien pour Matthieu un collégien qui avait hâte de pouvoir réemprunter des documents.

Sacs de documents préparés pour les abonnés © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Dans le catalogue, 150 000 références au total; mais si vous avez besoin de conseils pour trouver des livres pour votre enfant, vous pouvez demander une sélection à un membre de l'équipe assure Cyril Guilmot, responsable du service prêt à emporter.

Une fois rendus dans la boite de retour en face de la médiathèque, les livres sont placés en "quarantaine", en fait ils sont juste posés sur une table dans le hall pendant 3 jours sans contact avant de revenir dans le circuit de prêt.

Des nouveaux services en ligne pour compenser la fermeture

Pour le moment, la mairie n'a pas encore fixé de date de réouverture, mais les équipes la préparent déjà, il y aura une jauge limitée explique la directrice Anne Verneuil, le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans, en arrivant il faudra se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique. Et surtout, plus question de lire son journal, de se faire un jeu video entre copains sur place, on pourra juste choisir les documents puis repartir. Tous les fauteuils et autres peluches et jeux de l'espace jeunesse ont d'ailleurs été retirés.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Toute la programmation d'animations et d'ateliers a aussi été suspendue jusqu'à nouvel ordre, explique la directrice, mais d'autres services sont désormais disponibles pour compenser un peu cette situation exceptionnelle. Depuis le confinement, en plus des services de VOD, de formation etc, la médiathèque propose par exemple une heure du conte en ligne toutes les semaines,

Il y aura aussi bientôt un service de presse en ligne, on pourra donc lire la Voix du Nord ou un magazine de jardin gratuitement à la maison avec son numéro d'abonné.

Le service de prêt à emporter est lui prolongé tout l'été pour rassurer certains lecteurs.