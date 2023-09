En automne, c’est la fête à Alenya, pourquoi faut-il absolument venir ?

Ici on a pour ambition de partager la culture et de la rendre populaire. On est à Alénya, petite commune très dynamique au niveau des animations avec ses magnifiques Caves Ecoiffier , un fleuron du patrimoine des Pyrénées-Orientales.

ⓘ Publicité

Au programme du 29 septembre au 14 octobre :

- Vendredi 29 septembre : du cirque avec "Chienne et Louve" spectacle de rue gratuit en extérieur 21h au parc Ecoiffier.

- Samedi 30 septembre : "A Volonté" une pièce de théâtre à base de gastronomie 21h salle Marcel Oms.

- Dimanche 1er octobre : "J'aime pas la musique classique mais ça j'aime bien" 15h30 salle Marcel Oms.

- Samedi 7 octobre : "Tuer le Monstre" direction l'Ecosse avec deux frères qui se retrouvent dans la maison de leur oncle décédé. Il est question de secret, de vérité et de monstre mythologique. 21h salle Marcel Oms.

- Dimanche 8 octobre : journée des saveurs sur la route du Byrrh * avec marché de producteurs et artisans locaux, repas le midi et concert symphonique le soir. C'est dès 10h.

- Vendredi 13 octobre : Pink ! Du théâtre avec une étonnante rencontre entre entre une femme Gitane, un comédien aux origines Roumaines et une metteuse en scène au coeur d'un quartier populaire. 21h salle Marcel Oms.

- Samedi 14 octobre : La Nuit Blanche dès 19h avec dégustation*, repas, théâtre de rue et d'objets, musique, cirque, clown, performance dansée, projection vidéo et soupe à l'oignon pour terminer.

Tout le programme détaillé est disponible ici !

* Se consomme avec modération.