En Béarn et en Bigorre, toutes les discothèques ne rouvriront pas ce vendredi 9 juillet

En Béarn et en Bigorre, rares sont les gérants de boîtes de nuit prêts à imposer un pass sanitaire à l'entrée de leurs établissements. Malgré l'annonce d'une réouverture possible des discothèques à partir de ce vendredi 9 juillet, six gérants sur huit en Béarn ont décidé de garder leurs établissements fermés. En Bigorre, seules quatre boîtes de nuit accueilleront les fêtards dès la fin de semaine.

Beaucoup ne rouvriront pas tout de suite

Pour certains patrons de boîtes de nuit, pas question de demander à leurs clients de présenter une attestation de vaccination complète, un test PCR négatif datant de moins de 48 h, ou de trier les fêtards à l'entrée pour ne pas dépasser la jauge de 75 % imposée à l'intérieur. Car ce sont bien ces règles que les noctambules devront respecter.

Romain Chalan a fait le choix de ne pas ouvrir tout de suite les portes de son établissement palois, le Durango. Pour lui, le protocole sanitaire est, certes, compréhensible mais trop lourd dans les faits. "En plus de gérer la file d'attente, ce qu'on a l'habitude de faire, il va falloir gérer les PCR, les scanner, vérifier avec la carte d'identité, être sûr qu'on n'a pas trafiqué le PCR. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, pourtant, changer un nom et un prénom, c'est assez simple", explique le chef des lieux. Pourtant Romain Chalan reçoit régulièrement des messages des habitués de la discothèques qui veulent revenir faire la fête au Durango.

Au-delà de ce pass sanitaire, le patron estime que l'été n'est pas la meilleure période pour rouvrir, avec des jeunes qui ont déserté la ville et qui ont tendance à aller sur la côte. Mais c'est aussi l'esprit même de la boîte de nuit qui risque de subir toutes ces restrictions. "Quand on va en boîte de nuit, il y a un côté un peu imprévu. On a démarré sa soirée au restaurant avec ses amis, on va boire un verre dans un bar et on a envie de continuer la soirée. Ce n'est pas un concert, donc on ne prend pas son billet 24 heures ou 48 heures à l'avance, précise Romain Chalan. Les gens qui viennent au Durango savent que ce qui fait que le Durango, c'est cool, c'est que les gens peuvent se mélanger. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pas très naturel." Ce sont toutes ces raisons qui poussent le jeune patron à attendre encore quelques semaines avant de retrouver ses clients.

Certains seront tout de même au rendez-vous

Si une grande partie des discothèques du Béarn et de la Bigorre laisseront donc le rideau baissé, certains établissement accueilleront à nouveau les noctambules dès ce vendredi 9 juillet. C'est notamment le cas de la Marina à Idron. Ce lieu de fête dédié aux plus de 35 ans accueillera à nouveau des clients, en respectant bien sûr ce nouveau protocole sanitaire. Pour faciliter la venue des clients, l'établissement va d'ailleurs installer une tente de dépistage sur le parking. Les clients pourront faire un test antigénique avec une équipe médicale qui restera toute la nuit sur place.

Une réouverture qui a en tout cas procuré une grande joie à Florence Lyautard, la gérante. "Ça a été un grand soulagement et un espoir qu'on puisse repartir. Comme avant, non, il y a le Covid donc ça va être différent, mais j'espère que l'on va y arriver pour venir danser et retrouver un peu ces sensations qu'on avait avant", raconte-t-elle le sourire aux lèvres.

Florence Lyautard a lancé l'établissement à Idron en 2017, avec une clientèle déjà bien ancrée. Elle a tout de même une petite appréhension, est-ce que les fêtards vont retrouver l'habitude de sortir la nuit ? "Ça pose beaucoup de questions, mais pour moi, c'est la vie qui repart. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est ma vie. Moi, la discothèque, c'est ma vie. J'ai commencé avec mon papa très jeune. J'ai des frissons quand je vous le dis, c'est ma vie", explique la gérante.

Les discothèques qui rouvrent chez nous

En Béarn :

La Marina à Idron

La Noche à Lons

En Bigorre :