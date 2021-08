En Belgique, les Français sans pass sanitaire viennent profiter des restaurants

Dans le centre ville de la Panne, ville frontalière sur la côte belge, le français tient tête au flamand dans le brouhaha estival. En cause : la présence de nombreux Wallons bien sûr, mais aussi d'une bonne poignée de Français.

Faute de pass sanitaire, certains sont venus chercher les restaurants belges. Serveur, Maurice en voit de plus en plus depuis lundi : "Depuis le début de semaine, il y a pas mal de Français qui sont venus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, n'avaient pas le pass sanitaire, et donc il leur était impossible d'accéder aux commerces".

Un phénomène sans doute plus important ce week-end

C'est le cas notamment d'Anne. Venue de Manosque avec des amis, passer quelques jours à Bray-Dunes, elle est la seule du groupe à n'être pas vaccinée : "On avait faim et comme je n'ai pas de pass sanitaire, on a pris la voiture et on est venus manger ici. En plus on découvre, et c'est super bien ! Maintenant qu'on est là, on va profiter de la plage en Belgique, prendre le gouter, faire les magasins,... Profiter des vacances !"

Pour Jessica, gérante d'un bar restaurant, la différence est sensible mais devrait vraiment être manifeste ce week-end. "Pour nous c'est encore un peu tôt pour juger. On a toujours des touristes français. Mais oui, on en discutait avec d'autres commerçants : on s'attend à un week-end assez chargé avec des Français qui viennent chez nous".