En Berry, le Châteaufer ouvre pour la première fois au public

350 ans après sa construction, le château de Châteaufer, près de Bruère-Allichamps dans le Cher, ouvre pour la première fois au public. Il a été racheté en 2000 puis rénové par un couple de Parisiens tombés amoureux du lieu.

Le château de Châteaufer dans le Cher, sur la commune de Bruère-Allichamps, ouvre pour la première fois ses portes au public ! Peu connu des riverains, le château date de 1666. Il a été construit par un certain Charles Fer, alors échevin de la ville de Bourges et receveur des finances, qui fait du lieu sa demeure de campagne. Passé de mains en mains depuis 1789, date de la mort du dernier propriétaire, le château sert à la fois de remonte pour chevaux ou de logement pour des ouvriers agricoles. Il reste ensuite quasiment à l'abandon.... jusqu'à son rachat en 2000 par un couple de Parisiens.

Châteaufer en 2000, au moment de son rachat par Céline et Alexandre Martin. - Martin-Min

Châteaufer - DR

Rien ne prédestinait pourtant Céline et Alexandre Martin à s'installer en Berry. "On est arrivés complètement par hasard, on cherchait à investir dans la pierre", se souvient Céline Martin. Dès leur première visite, ils tombent sous le charme de Châteaufer. Si bien qu'en 2004, ils quittent la capitale pour la vie de château berrichonne et s'installent dans l'une des dépendances. Le chantier du château démarre en 2007.

Des visites pour fêter les 10 ans de chantier

Le château est dans un état de délabrement avancé au moment du rachat : les charpentes laissent l'eau s'infiltrer, les poutres sont rongées par les champignons, le rez-de-chaussée prend l'eau... Mais le couple ne lâche pas et découvre même de belles surprises, comme ces peintures qui sont apparues sous l'enduit :

Une fois les murs secs, l'enduit est tombé, laissant apparaître des peintures. © Radio France - Adèle Bossard

Des peintures qu'il faut encore décrypter... et le public est alors d'une grande aide ! Comme cette visiteuse qui a reconnu le château de Mehun-sur-Yèvre sur une peinture, permettant au couple de mieux comprendre une partie de l'histoire du bâtisseur de Châteaufer.

Car pour fêter les 10 ans de travaux, le couple a décidé d'ouvrir les portes du château aux visiteurs. La visite se fait en retraçant l'histoire, une période par étage, depuis la construction en 1666 jusqu'aux différentes utilisations pendant le 20ème siècle.

La vue sur le terrain depuis le château. © Radio France - Adèle Bossard

Céline et Alexandre ont également décidé d'investir les 100 hectares de terrain qui entourent le château. Ils vont y installer une ferme biologique, avec un élevage ovin. D'ici 3 ans, ils espèrent aussi s'installer et vivre dans le château.

Les visites reprennent ce lundi 7 août et jusqu'au 15 septembre, entre 10h et 12h puis entre 14h et 18h, sauf le dimanche et entre le 29 août et le 4 septembre inclus. Comptez 3€ par personne, 2€ en tarif réduit. Le chantier étant permanent, les propriétaires conseillent aux visiteurs d'annoncer leur venue.