Dijon, France

L'APRR, c'est 2 300 kilomètres d'autoroutes dans l'Est de la France, de Paris jusqu'à Lyon puis vers les pays de Savoie, l'Isère et la Drome avec sa filiale AREA. Sa situation géographique fait que c'est aussi le réseau qu'empruntent tous ceux qui partent au ski. C'est pour cette raison qu'à partir de ce vendredi 9 février, et pendant un mois, tous les week-end, ses aires de repos vont prendre un air de village de montagne.

Quels aires sont concernées ?

Cela concerne les aires de la Chaponne et de Mâcon Saint-Albain sur l'A6, celle du Jura sur l'A39, celle de Bourg-Jasseron sur l'A40 enfin celles de l'Isle d'Abeau et du Granier sur l'A43.

Que va t'on y découvrir ?

Qui dit villages de montagne, dit chalets en bois, mais pas seulement puisqu'il y aura aussi une télécabine de ski. En revanche, ce ne sera pas partout la même chose. Par exemple sur l'aire de Mâcon-Saint Albain dans le sud de la Bourgogne, vous pourrez déjà dévaler les pistes grâce à un simulateur de ski. Si vous trouvez que le ski, c'est ringard, sur l'aire de l'Isle d'Abeau dans le nord Isère, ce sera carrément un simulateur de sports extrême en 5D auquel vous pourrez vous essayer. Pour les amateurs de terroir, vous pourrez faire une escale gourmande avec un marché de pays organisé sur l'aire de Bourg-Jasseron dans l'Ain.

A chaque fois, APRR promet des animations ludiques et de détente, pour inciter ses clients à faire des pauses puisque, normalement on doit s'arrêter toutes les deux heures. Et puis, il y a aussi des stands sur la sécurité, ou encore des ateliers de fartage gratuits

Quand ?

Ces villages de montagne seront ouverts les week-end seulement.

Le planning d’ouverture des villages de montagne du réseau APRR :

- Aire de la Chaponne : tous les vendredis du 16 février au 2 mars de 12 h à 18 h et tous les samedis du 17 février au 3 mars de 8 h à 15 h

- Aire de Mâcon Saint-Albain : tous les samedis du 17 février au 10 mars de 8 h à 15 h

- Aire du Jura : tous les samedis du 17 février au 3 mars de 8 h à 15 h

- Aire de Bourg-Jasseron : le samedi 24 février de 10 h à 16 h

Le planning d’ouverture des villages de montagne du réseau AREA :

-Aire de L’Isle-d’Abeau : tous les vendredis du 9 février au 9 mars de 12 h à 18 h et tous les samedis du 10 février au 10 mars de 8 h à 15 h

- Aire du Granier : tous les samedis du 10 février au 10 mars de 8 h à 15 h •

Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller au ski pour vous y arrêter, puisque les vacances à la neige restent réservées à une petite part de la population. Seulement 17% des Français partent en vacances d'hiver tous les deux ans. Seulement 1 sur 10 tous les ans!