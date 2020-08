EN BRETON | Caroline guide les touristes à travers Brest... e galleg, e saozneg hag e brezhoneg !

Cet été, la Bretagne est une des destinations favorites des touristes. Caroline Jacq le voit bien : elle propose des visites guidées de Brest, et son mois de juillet a été bien rempli. Qui a dit que Brest n'était pas une ville historique et passionnante à découvrir ?

Evit an eil bloavezh e vez kinniget gant Caroline Jacq, heñcherez, gweladennoù eus kêr Vrest. Evel-just eo un tammig ispisial ar bloaz-mañ : nebeutoc'h a douristed o tont eus broioù all, muioc'h a Frañsizien, eus Pariz pe eus Normandia da skouer.

Plijout a ra da Garoline diskouez traoù dic'hortoz "d'he zouristed", evel ma lavar-hi, evel ar blakenn a zo staliet war ti ar Feunteun, e karter Rekourañs, lec'h m'omp en em gavet ganti.

Caroline Jacq a zispleg petra a blij dezhi e-barzh he labour Copier

Gweladennoù heñchet Caroline a bad tro 2 eur, hag ez eus tu lakaat e anv bemdez, da 10 eur, 2 eur pe 4 eur goude merenn o pellgomz dezhi. 12 euro e kousto evit un den gour, 5 euro evit ur bugel. An holl ditouroù a zo da gaout war he lec'hienn Brest Walking Tour pe dre he fajenn Facebook.