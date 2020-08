Le collectif Wart a annoncé les noms des premiers artistes qui se produiront dans la toute nouvelle salle Sew, à la Manufacture des Tabacs de Morlaix. Etienne de Crécy, Jeanne Added, et des concerts en extérieur pour respecter les gestes barrière : on fait le point avec Julien Marzin de Wart.

EN BRETON | Jeanne Added et Etienne de Crécy pour l'ouverture de Sew à Morlaix

Embannet eo bet gant Wart anvioù an arzourien a vo o seniñ e sal Sew hag e porzh ar Manu e Montroulez

Tost echu eo al labourioù e Manu Montroulez evit al lodenn "Sew". Ar greizenn lies-sevenadurel, staliet en ul lodenn eus savadurioù kozh an uzin butun, e Kae Leon, a zigoro a-benn fin ar miz, gant abadennoù sonerezh a-vremañ.

Salamandre, Entresort ha Wart a ra Sew Montroulez

Amañ e vo kavet ur sinema (gant ar Salamandre), ur greizenn evit ar c'hoariva (Entresort), ul levraoueg, met ivez ur sal evit an abadennoù sonerezh, meret gant Wart, ar re a ra war-dro ar gouel Panoramas.

Embannet ez eus bet anvioù an arzourien gentañ a vo o c'hoari war leurenn Sew. En o zouez Jeanne Added, e miz Gwengolo, met ivez Etienne de Crécy, e fin miz Eost, evit abadennoù a vo dalc'het er maez, er porzh, evit doujañ ouzh ar reolennoù da geñver ar c'horonavirus. Muioc'h a ditouroù gant Julien Marzin, ken-brezidant Wart.

Julien Marzin, ken-brezidant Wart a gont deomp penaos e vo an traoù e Sew

Abalamour d'ar Govid-19 e vo nebeutoc'h a blasoù eget pezh a oa raktreset er penn kentañ evit an abadennoù o tont, ha dav eo rak-prenañ an tikedou war lec'hienn Sew. Ha ma vez nullet abadennoù zo abalamour d'an epidemiezh e vo restaolet an arc'hant deoc'h a embann Wart.