Cet été est bien tranquille en Bretagne, avec l'annulation de la plupart des événements musicaux. Depuis le mois de mars, les groupes ont dû s'adapter, les professionnels, mais aussi les amateurs. On en parle avec Cyrille, membre de la fanfare brestoise "Simili-cuivres".

EN BRETON | La fanfare Simili-Cuivres s'adapte à la situation sanitaire et recherche des musiciens

Ar fañfar Simili-Cuivres en deus c'hoariet e Karaez e-pad dibenn-sizhun an Erer Kozh, e plas ar gouel a zo bet nullet

Ur blaz ispisial a zo gant an hañvezh-mañ, evit ar re a zo boaz da vont da c'hoari ingal evit sonadegoù, dibunadegoù, abadennoù bras pe vihan. Kazimant an holl gouelioù a zo bet nullet, hag en em adaptiñ o deus ranket ober ar strolladoù sonerezh.

Penaos eo tremenet ar prantad kenfinañ evit ur strollad sonerien amatour ? Setu ar goulenn savet da Cyrille, ezel eus ar fañfar Simili Cuivres, staliet e Brest.

Cyrille eus al laz-seniñ Simili-Cuivres Copier

Goude ar prantad kenfinañ hag e bleustradegoù dre internet, ez eus bet ranket gortoz betek fin miz Even evit ma vefe aotreet an emgavioù etre muioc'h eget 10 den, hag e adkrogfe ar pleustradegoù gwir. "Pezh a zo bet diaes ivez a zo bet kavout ul lec'h evit pleustriñ", rak serret e oa sal ar greizenn sokial a zegemer an 40 soner.

Abadennoù nullet, met sonadegoù nevez a zo en em gavet

Nullet eo bet an holl abadennoù lec'h ma oa sañset seniñ ar strollad : gouelioù ar mor e Brest, un emgav lazoù-seniñ en Amiens. Memes tra en deus gellet c'hoari un nebeud gwezhioù abaoe miz Even : evit gouel ar sonerezh e Brest, dirak tiez ar re gozh hag e-barzh kelc'hioù, e Karaez e-pad dibenn-sizhun an Erer kozh, pe c'hoazh evit darvoudoù prevez, atav o toujañ ouzh ar jestroù gwarez.

Klasket e vez abadennoù ha sonerien gant ar Simili-Cuivres

"Hag evel-just e klaskomp abadennoù, prest omp da vont e-barzh ar jeu en-dro, ma 'z eus tud dedennet evit kaout ur fañfar evit ur gouel bennak, diouzhtu e fin miz Eost", eme Cyrille.

Hag ur galv a vez lañset gant al laz-seniñ : klasket e vez war-lerc’h muzisianed, dreist-holl tud a c'hoari an drompilh hag ar saksofon alto. "M'ho peus c'hoant dont da seniñ e-barzh ur strollad siñpa-kenañ, bez ez eus tu dont d'ar fanfare, amañ e Brest" eme paotr ar sakso. N'eus ket met mont e darempred gant ar Simili-Cuivres, o vont war al lec'hienn internet pe o skrivañ da contact@simili-cuivres.fr