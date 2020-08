EN BRETON | Le Hobbit de Tolkien en langue bretonne

The Hobbit a vu le jour en 1937 pour sa première édition en anglais. Alan Dipode et Joshua Tyra l'ont adapté en langue bretonne.

"An Hobbit". Levr mil vrudet Tolkien a zo o paouez bezañ embannet e brezhoneg.

An istor fantasy a gont istorioù Bilbo a zo bet troet e meur a yezh ha kement embannadur a ra berzh e bed an "Tokien mania". N'eo ket ar wech kentañ da Alan Dipode, an troer e brezhoneg, da lakaat e fri 'barzh bed Tolkien rak an Hobbit a oa bet troet gantañ dija pellig 'zo.

Alan Dipode a gont deomp istor troidigezh An Hobbit

Tresadennoù a zo en embannadur-mañ, hag ar runoù a zo bet troet e brezhoneg zoken © Radio France - Katell Uguen

Ha chom a raio Alan Dipode 'barzh bed ar fantasy p'eo krog dija gant ur mell labour treiñ evit "Lord of the Rings".

Embannadur nevez "An Hobbit" a c'heller prenañ dre an ti-embann Evertype