EN BRETON - Une promenade en langue bretonne dans le Kreiz Breizh ce vendredi

Er Sent ez aio ar valeerien 'benn digwener

Dizoloiñ Kreiz Breizh o kerzhout e brezhoneg, setu 'pezh 'vo kinniget 'benn digwener gant Raok, ar gengevredigezh evit diorren ar brezhoneg e kreiz ar vro.

Er Sent eo pedet an dud da vont da bourmen en-dro-mañ, pa 'n oa graet berzh an troioù diwezhañ, setu 'pezh a gont Padrig Féroc deomp.

Padrig Féroc a ginnig deomp ar valeadenn a vo 'benn digwener er Sent Copier

Dieub eo ar priz ha ret eo kas bep a bik nik.

Ha dav miret e blas a-raok gwiskañ e votoù bale er Sent.

Dav mont e darempred gant Raok, brezhoneg e Kreiz Breizh, dre o bajennoù Twitter pe Facebook. Pe dre vail raok.bzh@gmail.com, pe c'hoazh dre bellgomz 06 13 71 88 88.