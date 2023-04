En cette période de vacances, franc succès pour la guinguette de la Bazoge située dans le Nord-Sarthe

En pleine semaine de vacances, les riverains sont heureux d'avoir ce lieu pour profiter du beau temps. C'est le cas de Betty venue avec ses deux enfants en bas-âge : "on a la chance d'avoir un super temps, ça annonce l'été et un peu d'ambiance sur la commune", sourit-elle.

ⓘ Publicité

Un concept en circuit court

Le fait que les produits proposés soient issus de petits producteurs locaux, aussi bien la viande que les fromages, cela plaît beaucoup à ceux venus découvrir la guinguette, comme Marie, 19 ans qui fait ses études dans le domaine de l'environnement. "Cela me touche beaucoup que, dans ce genre d'initiatives, on pense à l'écologie", détaille la jeune femme. Et c'était important pour la gérante Elodie Malenfant, qui a pour mot d'ordre la "simplicité". La femme de 30 ans est heureuse que la mairie lui ait accordée la possibilité de monter ce projet avec son conjoint.

Alix et Marie sont venues manger à la guinguette et profiter du soleil pendant leurs vacances en famille. © Radio France - Philippine Oisel

Terrains de pétanque et soirées prévues

Pour Marie, c'est une vraie chance d'avoir ce lieu à la Bazoge : "on est un groupe de 10 copains, originaires de la Bazoge. On a l'habitude de se retrouver pendant les vacances au lac, mais là avec la guinguette, c'est beaucoup plus pratique. ça va nous éviter de sortir au Mans et de prendre la voiture. Comme ça, on peut boire un petit coup, et on est tranquilles", ajoute la jeune femme. Des soirées sont prévues tout le long de la saison, et sont à retrouver sur la page Facebook de la guinguette.

L'ouverture est prévue, en semaine, de 11h à 21h, et le vendredi jusque minuit. Le samedi de 13h à minuit et le dimanche de 13h à 21h.