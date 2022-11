En Corrèze, la Chapelle-aux-Saints veut construire un pôle Neandertal sur son site préhistorique

Il sera bientôt possible de voir de ses propres yeux la toute première sépulture d'un homme de Néandertal sur le site préhistorique de la Chapelle-aux-Saints, en Corrèze. La commune a annoncé ce jeudi 17 novembre qu'un bâtiment de 500 m²s mettra en lumière son site préhistorique. "Après sa découverte en 1908, le site est retombé dans l'oubli. Contrairement à d'autres sites archéologiques, il n'a pas été exploité d'un point de vue scientifique. Le squelette de l'homme de la Chapelle aux Saints était parti à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le contexte archéologique n'a pas été précisé, défini et c'est ce qui a un peu affaibli la Chapelle-aux-Saints" explique Thierry Bismuth de la Drac du Limousin, spécialiste du site.

Montrer la sépulture au plus grand monde

L'objectif est donc de recontextualiser cette découverte, et "montrer au public que cette fosse a été creusée intentionnellement et est la preuve indéniable de la réalité sépulcrale des Néandertaliens. C'est quand même un témoignage extraordinaire et émouvant. Et donc, on voudrait le montrer au plus grand nombre" ajoute celui qui a dirigé les premières fouilles de la grotte.

Le projet comprend l'utilisation de réalité augmentée pour mieux comprendre l'histoire du site, des expositions permanentes, des dispositifs à destination du jeune public.

Un projet qui recontextualise sa découverte

"Les Néandertaliens, ce sont nos ancêtres, c'est l'humanité. C'est une humanité qu'on a longtemps qualifiée de primitive. Et on voit aujourd'hui que finalement, c'étaient des gens qui n'avaient rien de primitif, qui étaient des sociétés évoluées qu'on connaît de mieux en mieux" raconte Thierry Bismuth.

Un projet estimé à cinq millions d'euros, "ce n'est pas Disneyland. On veut mettre en valeur cette sépulture et permettre à chacun, dans de bonnes conditions, de venir comprendre l'histoire des ateliers, au fait des dernières découvertes qui évoluent très vite", précise Gérard Lava, le maire de La Chapelle. L'ouverture du pôle néandertalien est prévue pour le printemps de 2024.