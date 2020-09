En Corrèze, la gabare de Spontour va être rénovée et remise à l'eau

La gabare de Spontour en Corrèze, sur la commune de Soursac, va retrouver la Dordogne. Elle était en rade sur la rive depuis deux ans. Une association spécialement créée et la mairie ont décidé de la rénover et de la remettre à l'eau dès le printemps 2021.

Cela fait deux ans qu'il n'y a plus de balades en gabare au départ de Spontour, village de la commune de Soursac en Corrèze. L'ancien bateau avait été sorti de l'eau, en trop mauvais état pour continuer la navigation. Il est resté depuis à quelques mètres de la rive et de son ancien embarcadère. "Quand j'allais à Spontour et que je voyais cette gabare cela me faisait mal au cœur" confie Serge Guillaume, maire de Soursac.

Spontour, symbole de l'histoire de la gabare

Il faut dire, rappelle l'élu, que la gabare de Spontour animait tout le village autrefois. "C'était très important pour le village de Spontour. Touristiquement c'est très important pour la commune de Soursac et pour cette vallée de la Dordogne". Plus encore même ajoute Gilles Chavant, ancien pilote de la gabare et président de l'association "Les Gabares de Haute-Dordogne" qui vient d'être créée par des habitants du village et par des amoureux de cette gabare. Pour lui le village de Spontour a plus que tout autre des raisons d'avoir sa gabare. C'est en effet à Spontour que ces bateaux de transport de bois étaient fabriqués autrefois, jusqu'à 400 par an et c'est là aussi qu'un ancien instituteur Henri Soudeille a inventé ces balades touristiques en gabare en 1936.

Plus qu'une simple balade

L'association assurera l'exploitation de la gabare dès sa remise à flot. Mais pas pour refaire de simples balades. "Nous ne sommes pas à l'instar de la Roque-Gageac qui a le monde qui vient, explique Gilles Chavant. Il suffit qu'ils mettent le bateau les gens montent. Nous il faut que les gens viennent". Alors pour attirer des touristes jusque dans cette partie de la Dordogne moins connue sans doute que nombre d'autres sites en aval qui ont aussi des gabares touristiques l'association veut aller plus loin que la simple balade. Deux projets sont ainsi déjà lancés : l'organisation de véritables croisières sur une journée en gabare et la création d'une guinguette animée par des accordéonistes corréziens.