En Corrèze, le festival "Le Disjoncté" coupe le courant pour la 4e édition

Un festival sans électricité en Corrèze ! Et il porte bien son nom : Le Disjoncté. C'était la quatrième édition, ce samedi 10 septembre, au lac de Coiroux, près de Tulle. À l'heure où les prix de l'énergie flambent, les festivaliers préfèrent se retrouver autour d'une bougie.

Une ambiance cosy attend les festivaliers, guidés du parking jusqu'à la plage par des bougies. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Au coucher du soleil, ce n'est pas des lampes électriques qui sont allumées, mais des bougies, des lampes à huile et des feux de camp. Colin est venu avec sa compagne, il trouve le cadre idyllique, "c'est comme des étoiles au sol". Plus loin, sur la plage, Clara a adopté le mode de vie écolo depuis des années, elle vit dans un camion à l'année pour éviter d'avoir un impact énergétique important. En arrivant au festival, elle pensait retrouver cet esprit, mais "j'ai aidé les équipes à mettre en place les bougies et les lampes. On a utilisé de l'alcool, du gaz donc ce n'est pas si écologique que ça".

Un festival qui n'a pas de vocation écologique

Les organisateurs le répètent et l'assument : la question énergétique n'est pas à l'origine du projet. Maud de la Chapelle, co-fondatrice de l'association Grive la Braillarde explique que "c'est vraiment pour l'atmosphère qu'on a voulu un festival éclairé à la bougie. Mais c'est justement parce qu'on fait attention à l'écologie qu'on sait que ce serait une erreur de croire qu'un festival sans électricité, c'est bien d'un point de vue énergétique". Elle se réjouit tout de même que l'événement amène les festivaliers à s'interroger sur leurs pratiques et sur la dépendance énergétique.

Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à plein de choses, mais il serait en dehors du bon champ de la pensée écologique de se revendiquer comme tel. — Maud de la Chapelle, organisatrice du festival