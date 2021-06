En Côte-d'Or, le foot amateur rêve de renouveau, dans le sillage de l'équipe de France

On parle foot évidemment ce mardi, date du premier match des bleus à l'euro de foot, l'occasion aussi de se pencher sur la reprise du foot amateur chez nous en Côted'Or. On est avec Daniel Durand, le président du District de football de Côte d'Or.

Anne Pinczon du Sel : ce match des Bleus contre l'Allemagne, on ne va pas pouvoir le regarder partout. Il n'y aura par exemple pas de fan zone cette année, pas d'écrans à l'extérieur non plus. Vous, Daniel Durand, est-ce que vous sentez bien cette équipe de France pour l'Euro? On est en forme ou pas?

Daniel Durand : Oui, oui, je pense. Après, il faut toujours se méfier des adversaires. Un match n'est jamais joué d'avance ni gagné, surtout un match contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne va quand même revancharde. Je pense que des heures, on les a battus. On est champion du monde, donc un rang à tenir. Et l'Allemagne veut aussi redorer son blason.

APS : Votre pronostic à vous, c'est quoi ce soir?

DD : Je verrais bien un nul 2-2, on est pas mal.

APS : on vérifiera demain matin. On imagine qu'une compétition comme celle là, comme l'Euro, c'est un peu une aubaine pour le foot amateur. Ça fait naître des vocations chez les petits Côte-d'Oriens ?

DD : Oui, c'est attendu. Et puis là, ça pourrait compenser un petit peu la perte qu'on subit depuis deux saisons. En termes de licenciés des jeunes, c'est toujours attractif,

APS : Vous avez des chiffres sur des événements comme la Coupe du monde ou les Euros précédents ? En proportion, combien de licences en plus ?

DD: Peut-être de l'ordre de 5, voire 10%. Donc pour nous, ce serait ce serait énorme. Ça compenserait la perte de 12% qu'on a eu depuis un an. Ce France - Allemagne, ce n'est pas un match couperet, mais effectivement, ça va donner le ton quand même de l'Euro et ça va avoir une influence sur les clubs amateurs.

APS : Aujourd'hui, on est comment en termes de restrictions sanitaires pour ceux qui jouent au foot ?

DD : Actuellement, les séniors sont les derniers à retrouver les terrains. Ils peuvent suivre les entraînements avec contact. Les rencontres sont autorisées. Après, il y a toujours les jauges dans les stades, toujours les gestes barrières à appliquer. Les vestiaires sont fermés. C'est surtout ça, l'atmosphère humide. C'est vraiment à bannir dans les vestiaires. Ça explique pourquoi ils sont fermés après les buvettes. Bon, les gens font attention.

Une majorité de clubs ont continué les entraînements avec distanciation par rapport à d'autres disciplines, telles le judo ou c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et bon, on peut se plaindre, mais on n'est pas les plus des plus malheureux.