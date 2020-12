En Côte-d'Or, le MuséoParc d'Alésia change de visage

Plus moderne et plus connecté, le MuséoParc d'Alésia se met à l'heure des nouvelles technologies. Le conseil départemental de la Côte-d'Or investit 2,7 millions d'euros pour refaire toutes les salles.

Vercingétorix va faire connaissance avec la réalité virtuelle. Et on pourra même l'entendre parler. Sur le site de la bataille d'Alésia, le MuséoParc qui retrace l'histoire des Gaulois est en plein travaux. On profite de la fermeture hivernale pour refaire toute la scénographie et l'adapter aux technologies les plus modernes. "Tous les dix ans, un musée doit faire peau neuve", explique Michel Rouger le directeur du site. "Là c'est notre plus grosse rénovation depuis notre ouverture". Le conseil départemental de Côte-d'Or vient de voter une enveloppe de 2,7 millions d'euros. Les travaux ont démarré début décembre et vont durer plus de six mois.

Adieu la galerie des Géants, place au virtuel

On ne croisera plus les immenses statues de gaulois et de romains en entrant. La "galerie des géants" va laisser place à un "couloir du temps", beaucoup plus moderne. "Ce sera un couloir qui va nous faire traverser les différentes étapes de ce site, depuis son occupation au néolithique jusqu'à la bataille d'Alésia. On aura des projections sur cinq mètres de long, des écrans tactiles, une maquette géante qui fera apparaître les objets que l'on a retrouvé sur le site" détaille Michel Rouger.

Le démontage de la galerie des Géants - MuséoParc Alésia

Des combats sur écran avec épées et boucliers

La nouvelle présentation du musée s'inspire beaucoup de la réalité virtuelle "On va par exemple projeter des images en trois dimensions sur des bustes blancs. Ils prendront l'aspect de Vercingétorix ou Jules César " précise Michel Rouger "On verra ces personnages historiques bouger et dialoguer." "On va utiliser aussi la technologie Kinect, comme dans les jeux vidéos, on se positionnera face à un écran et on pourra tester le port du bouclier et simuler un combat à l'épée. Comme si on était un soldat gaulois ou romain."

Voila à quoi va ressembler le "couloir du temps" du MuséoParc - DR image Agence Clemence Farrell

"On oublie pas non plus le réel, on pourra soupeser une réplique de bouclier, se rendre compte de ce que c'était ou bien coiffer un casque de gaulois." Un peu de patience avant de jouer aux guerriers ou guerrières. Les travaux vont durer six mois. Les salles du MuséoParc rouvriront leurs portes au public en juin prochain, en espérant que d'ici-là nos druides aient trouvé une parade au coronavirus. Le site archéologique extérieur accueillera lui de nouveaux visiteurs, si tout va bien, à partir de février prochain.