En Creuse, Aubusson va prendre des airs de "Terre du milieu"

C'est un projet un fou qui se concrétise à Aubusson. La Cité de la tapisserie vient de conclure un accord avec la famille Tolkien, les descendants de l'auteur du S"eigneur des anneaux" pour réaliser une série de 13 tapisseries et un tapis à partir de dessins de l'écrivain britannique.

Cela faisait plusieurs années que le projet était lancé... Il se concrétise ! La Cité de la tapisserie à Aubusson va tisser plusieurs œuvres de l'auteur britannique John Ronald Reuel Tolkiène. Créer une série de tapisseries autour d'une oeuvre littéraire comme autrefois, c'est l'ambition que s'était fixée les dirigeants de la Cité "la tapisserie offre l'immersion, par la laine mais c'est aussi le fait que vous avez une histoire qui se déroule tout autour de vous, portée par un récit littéraire" explique Bruno Ythier, conservateur de la Cité.

L'oeuvre de Tolkien est idéale pour une grande tenture narrative

Restait alors le plus difficile, obtenir les droits pour utiliser les dessins de l'auteur mondialement connu. Les responsables du musée entrent en contact avec ses descendants, qui demandent un projet détaillé. Après quatre ans, ils obtiennent enfin une réponse. Ils ont trouvé "l'idée extrêmement intéressante, il n'y a jamais eu de projet de valorisation des œuvres graphiques de leur père et beau-père" raconte le directeur de la Cité Emmanuel, qui a rencontré les descendants de l'auteur britannique dans leur maison des Hauts de Provence.

A présent le travail technique peut commencer, sur la base de quatorze dessins de Tolkien, certains ont illustré ses livres, d'autres ont été faits pour ses enfants, tous n'ont pas le même style et la cartonnière Delphine Mangeret va devoir les adapter : "les couleurs, le graphisme... Dans un premier temps un comité de tissage va être mis en place avec essentiellement des lissiers à la retraite. On va voir ensemble quelle direction on peut donner à la charte esthétique, créer une homogénéité entre chacune des pièces qui composera la tenture"

Le premier carton sera créé sur la base d'une aquarelle représentant l'arrivée de Bilbo le hobbit' au pays des elfes, chaque modèle fera ensuite l'objet d'un appel d'offre, tous les lissiers du secteur pourront y répondre, et apporter leur touche à l'oeuvre de Tolkien.

Du 30 juin au 18 septembre, les visiteurs de la Cité internationale de la tapisserie plongeront dans l’univers de la Terre du Milieu, dans l’œuvre graphique et littéraire de J. R. R. Tolkien car les coulisses de ce projet seront dévoilées à travers un atelier de présentation qui permettra de comprendre le processus de fabrication des cartons destinés à guider ces tissages d’exception.