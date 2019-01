En Creuse, de nouveaux noms pour le festival Check In Party

Creuse, France

Après Patti Smith, Jeanne Added, Clara Luciani ou Oh Sees annoncés début janvier sur France Bleu Creuse, voici la suite (mais pas la fin) de la programmation de ce nouveau festival en Creuse.

> Jeudi 22 août : PATTI SMITH - JEANNE ADDED - CLARA LUCIANI - LE PRINCE MIIAOU & + à venir…

> Vendredi 23 août : FOALS - GOGOL BORDELLO - THE INSPECTOR CLUZO - LA COLONIE DE VACANCES - LYSISTRATA - OKTOBER LIEBER - IT IT ANITA - THE PSYCHOTIC MONKS - NAMDOSE et à suivr

> Samedi 24 août : THE BLAZE - OH SEES - BALTHAZAR - DEERHUNTER - FLAVIEN BERGER - ALTIN GÜN - BODEGA – LA COLONIE DE VACANCES - BLACK MIDI - CRACK CLOUD , et à suivr

La billeterie est ouvert

L'association "Terre du Milieu", organisatrice du festival , parie pour sa première éditions sur des prix "abordables". Elle espère attirer prés de 15 mille spectateurs pour couvrir son budget qui s’élève a plus d'un million d'euro

> PASS 3J « Long Courrier: 68 euros

> PASS 2J « Moyen Courrier » (JEU + VEN) : 56€ / PASS 2J « Air Week-End » (VEN + SAM) 48 euros\

> PASS 1J « Escale Day » - JEU : 37€ / VEN ou SAM : 30 euros

La billetterie est ouverte dés midi ce vendredi 1er février, uniquement pour l'instant sur le site de Check In Part

D'autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines, en attendant ce festival qui prendra place sur les 15 hectares de l'aérodrome de Saint Laurent , aux portes de Guére