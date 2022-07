En Creuse, l'infinie broderie atteint les 51 mètres cette année

L'infinie broderie se rapproche du record ! Cette année, cette tapisserie qui raconte l'histoire de Crozant, en Creuse, a dépassé les 50 mètres. Le but : atteindre les 70 mètres pour être plus longue que la célèbre tapisserie de Bayeux. Elles étaient neuf brodeuses à travailler dessus cette année.

L'infinie broderie a dépassé les 50 mètres cette année. Depuis six ans, les brodeuses bénévoles de Dun-le-Palestel travaillent sur cet ouvrage, qui raconte l'histoire de Crozant, en Creuse. Cette année, 7 mètres 75 de toiles brodées ont été rajoutés à cette immense tapisserie qui recouvre tous les murs de la salle Apollo, à Dun-le-Palestel, où elle est exposée jusqu'au dimanche 24 juillet.

"On se lève le matin, on pense broderie, on va se promener, on pense broderie. On est dans le sujet tout le temps."

Claudie Blanchard fait partie de cette aventure depuis le tout début. Elle est très fière du travail accompli cette année. "C'est vraiment un projet complètement dingue, rit la retraitée. Mais finalement, la dinguerie, elle, devient réalité. On est passionnées, absolument passionnées par ce qu'on fait ! On se lève le matin, on pense broderie, on va se promener, on pense broderie. On est complètement dans le sujet tout le temps. "

Un panneau sur la troisième croisade a été rajouté au cours de l'année. © Radio France - Juliette Mylle

Quatre nouveaux panneaux ont été rajoutés cette année, qui dépeignent des périodes différentes de l'histoire de Crozant. C'est ce qui plaît à Dominique, une des brodeuses. "Cette année, par exemple, c'est le XXIᵉ siècle que l'on a surtout travaillé, mais on a fait aussi la troisième croisade. Donc on est en 1190. Le fait de pouvoir naviguer dans le temps, c'est un pur bonheur."

Chaque brodeuse passe une centaine d'heures sur chaque carré de tapisserie, de 50 centimètres sur 50. Elles sont neuf au total à être à l'œuvre cette année, dont Edwige, la dernière arrivée. "Après avoir vu l'exposition de l'année dernière, je me suis dit je vais rentrer dans l'équipe. Et donc j'ai été initiée et on m'a permis de faire un travail exposé cette année."

La tapisserie recouvre tous les murs de la salle où elle est exposée. © Radio France - Juliette Mylle

Une fois que la tapisserie aura atteint les 70 mètres, les brodeuses comptent arrêter de travailler sur cette pièce, mais surtout pas de s'arrêter de broder. Elles s'attelleront à un nouvel ouvrage.